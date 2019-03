Bournemouth - Newcastle 2-2

Joshua King var i storslag og scoret to ganger mot Newcastle. Først fikset spissen 1-1 fra straffemerket, før han prikket inn 2-1-målet ti minutter før slutt. Nordmannen står nå med elleve ligamål denne sesongen.

Det så ut til å gå mot en viktig hjemmeseier, men på overtid dunket Matt Ritchie inn 2-2-utligningen på en herlig halv-volley mot gamleklubben.

Joshua King var involvert også i den situasjonen. Nordmannen var den Bournemouth-spilleren som var nærmest Ritchie, men han klarte ikke å hindre scoringen.

– Det er svakt av Joshua King. Han må komme seg på rett side av mannen sin. Han er lat der. Du ser at han skjønner det selv også. Han vet at han burde lagt inn en kort sprint. Det ødela dagen for Joshua King og Bournemouth, sier TV 2-ekspert Trevor Morley om nordmannens defensive svikt.

King selv var også klar på at han burde gjort ting bedre i forkant av 2-2-målet.

– Vi hadde seieren i lommen, men dessverre jeg sovnet på bakerste stolpe. Det var litt av et treff, men jeg kostet laget to poeng, sier en ærlig Joshua King.​

Rondón-perle, men så snudde King kampen

​På overtid av den første omgangen hadde Salomón Rondón sendt gjestene i føringen med et lekkert frispark. Men i andreomgang våknet Joshua King.

Nathan Aké ble revet over ende av Federico Fernandez, og da pekte dommer Mike Dean på ellevemetersmerket. Nordmannen sendte keeper feil vei og satte sikkert inn scoringen.

Men King ville ha mer. Innbytter Dominic Solanke gjorde et glitrende forarbeid før han spilte tilbake til den norske måltyven. King avsluttet på direkten og prikket ballen kontant inn i det lengste hjørnet.

– Joshua King har snudd kampen! Det er en glimrende avslutning. Det er veldig bra gjort av Solanke i forkant. Han legger den tilbake til en nordmann i fullt firsprang, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Nordmannen jakter nå sin egen scoringsrekord fra 2017/18-sesongen da han endte på 16 ligamål. Bournemouth har syv kamper igjen å spille denne sesongen. I forrige sesong ble det åtte fulltreffere i Premier League for King.

Men en skikkelig jubeldag ble det ikke likevel. For tre minutter på overtid slo Newcastle tilbake med en svært viktig utlinging da den tidligere Bournemouth-profilen Matt Ritchie dunket inn 2-2 på volley. Resultatet betyr at vertene nå er på ellevteplass med 38 poeng, mens Newcastle er nummer 13 med 35 poeng.