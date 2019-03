«Problem-spillerne» ga Zidane drømme-comeback

Real Madrid - Celta Vigo 2-0 (0-0)

Zinedine Zidane hadde sin første kamp med Real Madrid etter at han returnerte som klubbens trener denne uken.

Franskmannen markerte returen i La Liga på flere måter. Blant annet med å gjøre totalt fem endringer på laget som slo Real Valladolid søndag.

Bale og Isco fra start

Thibaut Courtois har hatt 24 kamper fra start i Primera Division hittil i sesongen. Denne lørdagen var han plassert på benken til fordel for Keylor Navas. 32-åringen har kun fire kamper fra start denne sesongen.

I tillegg var både Gareth Bale og Isco å se i startoppstillingen. Forholdet mellom førstnevnte og Zidane har lenge vært trøblete, helt siden franskmannen ledet laget i 2016.

Blant annet måtte Bale vike da Zidane valgte å gå bort fra sin 4-3-3 formasjon og til en 4-4-2 formasjon den gang.

Nå var imidlertid Bale altså tilbake i varmen hos Zidane og svarte på tilliten med å være giftig foran Celta Vigos mål.

Etter returen til Zidane har det vært spørsmål rundt Bales fremtid i Madrid, og det har vært spekulasjoner rundt om Zidane ønsker å selge angrepsspilleren.

– Jeg kommer til å regne med ham

Kanskje viser tilliten Bale fikk mot Celta at problemenes tid er forbi fra Zidanes side. Franskmannen uttalte i forkant av kampen at det nå er blanke ark mellom de to.

– Jeg kommer ikke til å snakke om Bales sin sesong så langt. Det jeg kommer til å snakke om er de 11 kampene som gjenstår, sa Zidane på en pressekonferanse melder Sky Sports.

– Du vet hvilken type spiller Gareth er, så jeg kommer til å regne med ham, i samme grad som de andre spillerne, fortsatte Real-manageren.

Isco har hatt flere problemer under Santiago Solari sin ledelse denne sesongen, og manglende spilletid har ført til utbrudd og demonstrative reaksjoner fra 26-åringen.

Mot Celta var også han inne igjen i varmen og sammen med Bale ga de Zidane et drømme-comeback.

Slik var kampen

Begge lag viste at de ønsket å holde ballen så mye som mulig i laget de første 45 minuttene. Bale og Real var nære å ta ledelsen med skudd i tverrliggeren etter halvtimen spilt. Celta hadde også sine muligheter, men heller ikke de klarte å treffe nettmaskene.

Real satte stort press på Celta, men bortelaget klarte å stå bra i mot den første omgangen. Lagene gikk til pause på 0-0.

Ti minutter ut i andreomgang traff Luka Modrić nettmaskene for Real. Men i det ballen gikk i mål sto Raphaël Varane i offsideposisjon og måtte hoppe bort for ikke å komme borti skuddet fra Modrić. VAR måtte på banen, og etter å ha sett situasjonen selv, bestemte dommer Juan Martinez seg for å annullere målet.