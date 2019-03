– Ingen håndfaste, konkrete beviser mot Waras samboer

– Vi har hatt en lengre samtale og gått gjennom saken, sier Elden til TV 2.

Advokaten sier at Bertheussen er klar på at hun ikke har noe ansvar for hendelsen hun er siktet for.

– Hun er fornærmet i denne saken, som hun har vært hele tiden. Hun forstår og aksepterer at politiet har spørsmål til henne, det har hun hele tiden svart på. Ting kan virke mistenkelig, men det kan hun også forklare seg om. Det er ingen håndfaste, konkrete bevis i denne saken, og PST har forelagt oss alt materialet de har per dato, sier Elden.

Siktet av PST

Torsdag ble justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen pågrepet, siktet for å dikte opp en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

PST ble fredag ferdig med ransakelsen av huset til Wara og hans samboer i Oslo, og begge kunne flytte hjem igjen.

Wara er ute i permisjon på ubestemt tid. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har gått inn som fungerende justisminister, og håndterer for øyeblikket begge ministerpostene.

Elden sier til NTB lørdag at verken Wara eller Bertheussen ønsker å uttale seg til media.

– Basert på indisier

– Hvordan vurderer du siktelsen?

– Siktelsen er basert på indisier. Den er basert på en såkalt sannsynlighetsovervekt på grunn av uklare omstendigheter. Når hun har forklart seg om dem, så er det ikke sikkert det fortsatt står med samme sannsynlighetsovervekt.

Elden sier PSTs videobevis kommer fra kameraene som hans klient har vært klar over hele tiden. Kameraene er montert både på parets eiendom og på naboeiendom.

– Ingen av de knytter seg til henne eller utpeker henne på noen måte som noen form for gjerningsperson i denne saken, sier Elden.

Advokaten legger til at PST ikke skal sitte på bevis som han og hans klient ikke har fått innsyn i.

Føler seg overkjørt

– Hvordan har hun det nå?

– Hun har det på den måten man har det hvis man blir beskyldt for noe man mener man ikke har gjort og får hele presse-Norge etter seg og blir navngitt. Hun er overkjørt, men ellers har hun det bra.

– Får Bertheussen støtte av sin mann, også på det juridiske?

– Han er ektemann i denne situasjonen. Han støtter henne fullt ut som ektemann. Han legger seg ikke opp i etterforskningen og har ingen mening om den. Men han har tatt permisjon fra sin stilling som justisminister for å ivareta ektefellen.

Håper politiet finner ut av hvem som står bak

– Er de lettet nå over at PST er ferdig med undersøkelsene i boligen slik at de kunne flytte hjem?