Mange har nok lagt merke til fenomenet – folk som vandrer rundt i byen med blikket limt til telefonen og uten å ense omgivelsene.

Følger man ikke med i trafikken, kan det oppstå farlige situasjoner. Nå er en nyvinning rettet mot «mobilzombier» under utprøving i Tel Aviv i Israel.

Konseptet er enkelt nok. LED-lysstriper som skifter mellom grønn og rød farge er bygget inn i fortauet ved fotgjengeroverganger. På den måten vil folk forstå om det er trygt å gå over gata eller ikke – uten at de trenger å løfte blikket.

Tomer Dror, sjefen for Tel Avivs veimyndigheter, sier til nyhetsbyrået AP at målet er å redusere faren for sammenstøt mellom kjøretøy og uoppmerksomme fotgjengere i fotgjengerfelt.

– Vi kan ikke tvinge dem til å løfte blikket fra telefonen. Vi må finne måter å flytte veien til øynene deres, sier Dror.

Systemet er inntil videre bare i drift ved ett fotgjengerfelt Tel Aviv, men det vil bli installert flere steder om det viser seg å være effektivt. Lignende trafikklys er i drift i Australia, Singapore og i Nederland.