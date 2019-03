Forrige uke ble det kjent at Monchi var ferdig som sportsdirektør i Roma, der han hadde jobbet siden 2017. Før tiden var han sportsdirektør i Sevilla i hele 17 år.

Monchi har lenge blitt koblet til Arsenal, der Unai Emery er hovedtrener. Sammen tok de to Sevilla til tre strake Europaligatitler mellom 2014 og 2017.

Ifølge engelske medier skal sportsdirektøren ha vært så godt som klar for London-klubben, men i siste stund skal Sevilla ha kastet seg inn i kampen om spanjolens signatur.

Marca melder at Monchi nå er enig med Sevilla og at han vil bli presentert innen kort tid. Monchi har selv lagt ut et bilde på Twitter der han hinter kraftig om at han er på vei tilbake til gamleklubben.

På bildet står det nemlig «Hjertet lengter til stedet der det slo sine beste slag».

Daily Mirrors London-korrespondent John Cross skrev i går at Arsenal har tilbudt Monchi en treårskontrakt, og at spanjolen er London-klubbens første og eneste alternativ.

Nå må trolig Arsenal se seg om etter andre kandidater til stillingen, som har stått ledig siden Sven Mislintat ga seg i februar.