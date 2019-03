Willoch ber Solberg trappe ned Russland-sanksjonene

Mandag er det fem år siden Russland annekterte Krim-halvøya.

På Høyres landsmøte kom Kåre Willoch med en brannfakkel til Erna Solberg og Høyre-delegatene.

– Enkelte vestlige makters utenrikspolitikk synes å bygge på den vrangforestilling om Vestens moralske prektighet, sa Willoch.

Han pekte så på angrepet mot Libya.

– Vesten stiller større, rettslige moralske krav til andre enn til seg selv, fortsatte Willoch.

Råd til Erna: Få bedre vennskap med Russland

Han mener Norge bør få et tettere samarbeid og vennskap med Russland og Vladimir Putin.

– Det er en analyse av fremtiden. Fremtiden vil bety at vestlige makter vil bli langt mindre dominerende økonomisk og politisk enn det er i dag. Fremtidens Europa vil trenge venner rundt seg for å bevare en rimelig trygg posisjon i verden, sier Willoch til TV 2.

Han peker på at andre makter som Kina vokser seg sterkere og sterke.

– Se på andre verdensdeler. Det vil komme nye supermakter som vi også må prøve å få et godt forhold til, men vi trenger vennskap med våre naboer. Derfor bør vi på lengre sikt legge opp til at vi bør etablere et mer vennskapelig forhold til Russland, sier den tidligere Høyre-statsministreren til TV 2.

– Betyr det at du mener vi bør lette på sanksjonene som er innført etter annekteringen av Krim?

– Ja, da sanksjonene ble innført, var det klar forutsetning at de skulle være midlertidige. Jeg kan ikke si at vi bidrar til europeisk sikkerhet eller folks velferd ved å gjøre disse sanksjonene varige. Når det gjelder Krim, legger jeg merke til at det ikke later til at noen tror at det vil bli ført tilbake til Ukraina, og så vidt jeg vet er det som tyder på at de som bor på Krim ønsker å bli ført tilbake til Ukraina, så jeg synes man bør overveie hvorledes man kommer ut av disse sanksjonene og utover i et mer konstruktiv forhold, sier Willoch.

IKKE ENIG: Statsminister Erna Solberg på vei til talerstolen under høyres landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Erna: – Jeg er uenig

Statsminister Erna Solberg sier Norge er opptatt av å knytte et godt forhold til Russland, men sier Norge vil opprettholde sanksjonene mot landet.

– Det er sånn at vi er opptatt av å knytte et godt forhold til Russland, samtidig står vi sammen med våre allierte og andre land i Europa i de sanksjonene. Folkeretten er det første linjeforsvaret som et land som Norge har og da må vi stille opp når et naboland bryter folkeretten ved å annektere en del av nabolandet. Det er sånn at vi ikke er for en maktbasert verdensorden, men en regelstyrt verdensorden. Det er det som er kommet ut av den moderne tiden og det mener jeg vi skal legge til grunn fortsatt. Men for Norge er det viktig å ha et godt samarbeid. Det er en av grunnene til at vi vil øke det politiske samarbeidet med Russland, sier Solberg til TV 2.