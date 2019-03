Raseri mot «monster-møller»: – Uforståelig

Planen er å bygge ut uten subsidier.

Espen Borgir Christophersen, prosjektleder Norsk Vind, sier selskapet aldri har funnet et sted bedre egnet for et vindkraftanlegg. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Vi tror at dette prosjektet blir lønnsomt, selv med en strømpris på 25-30 øre per kWh, sier Christophersen.

Til sammenligning er i skrivende stund (16.03.2019, journ anm.) prisen per kWh i Bergen på 41,27 øre, ifølge kraftbørsen NordPool.

Delte meninger lokalt

Prosjektet har allerede skap debatt lokalt. Der er også meningene delte om planene.

– Skal det være aktivitet i distriktet i Norge, må det også skje noe i distriktet. For meg er dette en er dette et mulig prosjekt som kan skape aktivitet, sier en ennå avvente ordfører i Modalen kommune, Tom Kristian Thorsen.

Prosjektet strekker seg over tre kommuner. Norsk Vind Energi anslår at Modalen, Masfjorden og Lindås kommune vil kunne regne med 70 millioner kroner i eiendomsskatt fra prosjektet. I tillegg lover de lokale arbeidsplasser, ifølge meldingen.

Ordfører i Modalen kommune, Tom Kristian Thorsen. Foto: Chris Ronald Hermansen Karstein Totland ordfører Masfjorden (H) bilde i Stølsheimen Foto: Chris Ronald Hermansen

Ordfører Karstein Totland og kommunestyret i Masfjorden ser fordeler og ulemper ved planene.

– Jeg vil ikke teppebombe Masfjorden med vindmøller, sier han, med henvisning til de 235 turbinene som er planlagt. Før han legger til:

– Men det kan være områder der det kan diskuteres, sier Totland.

Vil ha turbinene til havs

Bergen og Hordaland turlag mener prosjektet vil ødelegge enorme friluftsområder, dersom det blir realisert.

– Har ikke vi som samfunn et ansvar for å bygge ut de fornybar-kildene vi kan, selv om det skulle kunne gå bekostning av turløyper i fjellet?

– Nei, det har vi ikke når det er som nå. Vi har muligheten til å bruke andre alternativ. Havvind er et eksempel. Det er riktignok 40 prosent dyrere å bygge ut enn landbasert akkurat nå, men alt tyder på at det om få år vil være like billig. Samtidig gir det utrolig mye mindre tap av natur og viktige verdier, sier Ødven.

Vurderer prosjektet i vår

NVE jobber i disse dager med det som omtales som Norgeshistoriens største arealplan. I det som formelt heter Nasjonal ramme for vindkraft på land, vil NVE basert på et svært omfattende grunnlag publisere et kart med utpeking av områdene som er best egnet for vindkraftutbygging.

Noen av områdene hvor utbygging er aktuelt. Foto: Chris Ronald Hermansen

Dette kartet blir publisert 1. april. Inntil videre ønsker ikke NVE å knytte konkrete kommentarer til Hordavind-prosjektet.

– Fordi nasjonal ramme for vindkraft nå snart offentliggjøres, vil vi vente med å behandle saker frem til vi vet mer om hva som skjer etter at vi har offentliggjort rammen, sier Arne Olsen, seksjonssjef i NVE til TV 2.