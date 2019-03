Fremskrittspartiet har sittet i regjering og hatt justisministeren de siste fem årene, men Siv Jensen langer ut mot Oslo Ap for situasjonen med kriminelle gjenger i hovedstaden.

– Årets to første måneder har det vært 22 knivstikkinger i Oslo. Det er en dobling siden i fjor, sa hun under talen til landsstyremøtet i oslo lørdag.

Hun peker på at de fleste gjengangere er av innvandrerbakgrunn.

– Antall unge gjengangere under 18 år er nær doblet på to år. Disse står for 37 prosent av antall knivstikkinger, sier Frp-lederen.

– Integreringsproblem

– Dette er ikke bare et ungdomsproblem, eller sikkerhetsproblem. Det er et alvorlig integreringsproblem, sier hun.

Hun mener denne utviklingen kan spre seg til andre norske byer.

– Dere har hatt justisministeren i fem år, og allikevel skylder dere på Arbeiderpartiet?

– Vi har alle en å jobb å gjøre i forhold til dette. Vi har gjort vår del av jobben. Vi har styrket politiet, vi har styrket politiet, tilført ressurser, strammet inn på lovverk, og satt i gang en offensiv på å bedre integrering, men nå må også Oslo kommune gjøre sin del av jobben, sier Jensen til TV 2.

– Vi kommer også til å stramme ytterligere inn på gjengprosjektene. Det skal ikke være like attraktivt å flashe dyre eiendeler og være et rekrutteringsvirkemiddel for nye ungdommer.

Beslag av eiendeler og innetider

– Vil dere ta fra dem eiendelene?

– Ja. Vi må ta i bruk sterkere lut for å bryte opp disse gjengmiljøene, for de er veldig flinke til å rekruttere nye ungdommer. Det må vi sette en stopper for.

Hun sier videre at de må fortsette gjengtiltak som gir politiet bedre virkemidler, og stille krav til foreldre.

– Barneoppdragelse er et foreldreansvar, ikke et samfunnsansvar. Jeg synes noen av disse foreldrene bør gå i seg selv og tenke over hvorfor mange av disse barna får en kriminell utvikling i ung alder.

– De bør sørge for at barna holder seg innendørs etter mørkets frembrudd, sier Jensen.