– Det er veldig viktig

Van Dijk står for øvrig med totalt fire mål denne sesongen. Det er langt opp til karrierebeste for stopperen. I 2014/15-sesongen scoret den hodesterke spilleren hele ti ganger for Celtic, men det skal sies at han også spilte 58 (!) kamper den sesongen.

Fikk ikke med seg garderobefeiringen

​Etter den imponerende seieren mot Bayern München er Liverpool klare for kvartfinale i Champions League. Men Wijnaldum fikk ikke med seg jubelscenene i garderoben etter kampslutt.

– For å være ærlig, så vet jeg ikke hva som skjedde i garderoben etter kampen for jeg måtte rett på dopingkontroll. Da jeg kom tilbake i garderoben, var den tom.

– Men på middagen var vi alle veldig glade for resultatet. Vi snakket om kampen - hva vi gjorde bra, hva vi kunne ha gjort bedre - men alt i alt var det en god kamp med et godt resultat, så vi var alle glade. Vi viste til hverandre at vi var fornøyde med oss selv og resultatet.

I neste runde venter Porto. En motstander som Liverpool for øvrig slo ut i forrige utgave av turneringen. Men Wijnaldum tror det blir tøffere i år.

– Det vil bli vanskeligere enn forrige sesong, for nå vet de hvordan vi spiller og våre styrker, men alle kamper er forskjellige. Begge lag må tilpasse seg, sier nederlenderen.

– Laget vårt er i veldig god form for øyeblikket. Vi spiller gode kamper og spiller bra som et lag, det gjør det enklere for alle å prestere, sier midtbanespilleren.

Neste mulighet til å skinne for Wijnaldum og Liverpool er søndagens TV 2-sendte oppgjør mot bunnlaget Fulham. Liverpool er kun ett poeng bak Manchester City.