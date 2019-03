Abdi Ibrahim var i moskeen sammen med sin far og bror, Mucad, da terroristen, Brenton Tarrant (28), gikk til angrep.

Mistet hverandre

I kaoset som oppsto, mistet de hverandre. Abdi løp ut, og faren lot som han var død. Ingen har sett Mucad siden.

Abdi sier til avisen Stuff at de har vært på sykehusene og lett etter broren, men at de ikke finner ham.

– Vi tenker at det er sannsynlig at han er en av de som er drept. Det er hardt. Alle spør om jeg trenger hjelp, men det er vanskelig. Jeg har aldri vært gjennom noe slikt før, sier han til Stuff.

Han beskriver broren som en gutt som var full av energi, leken og at han smilte og lo mye.

Han sier han føler hat overfor gjerningsmannen.

49 drept - 11 kritisk skadet

Historiene til noen av ofrene begynner å komme ut. Ingen er offisielt identifisert av myndighetene, men mange har bekreftet til lokale medier at deres kjære er blant de drepte eller skadde.

49 personer ble drept og 41 skadet. Tilstanden skal være kritisk for elleve av de skadde.

Overlevende forteller at de unngikk å bli skutt fordi de havnet under andre døde. Noen løp for livet. Andre ble reddet av andre som kastet seg foran dem i det gjerningsmannen skjøt, skriver New Zealand Herald.

Haji Daoud (71) skal ha ofret seg selv for å beskytte en annen person i moskeen.

Heltehistorier

Vitner forteller at 71 år gamle Haji Daoud kastet seg inn i skuddlinjen for å beskytte en annen person, og ble drept. Daoud drev den afghanske foreningen på New Zealand.

– Vi føler oss trygge her. Det er mulitkulturelt. Vi blir akseptert uansett hvor vi er, sier Daouds sønn, Omar Nabi.

Naeem rashid hylles etter at han forsøkte å overmanne terroristen. Hendelsen ble livestreamet sammen med resten av terrorhandlingen.

Naeem Rashid og hans sønn Talha er også blant ofrene.

Rashid var tannlege. Han hylles som helt etter at han forsøkte å overmanne terroristen. Han ble imidlertid skutt og døde på sykehus.

Sayyad Milne (14) ble skutt i overkroppen og døde på stedet. Han hadde på seg en button der det sto: «alle elsker alle», forteller faren.

Husne Ara Parvin (42) ble drept da hun forsøkte å redde ektemannen som satt i rullestol, sier en slekning til New Zealand Herald.

Andre som fremdeles har status som savnet etter terrorangrepet er:

Atta Elayyan (33) - han er kaptein på landslaget i innendørsfotball.

Khaled Mustafa - flyktning fra Syria

Sued Jahandad Ali

Ali Elmadani - pensjonert ingeniør.

Amin yasir

Abdelfattah Qasem (59)

Kamel Darwish

​Mehaboobbhai Khokhar

​Gadji Nabi

Saken oppdateres.