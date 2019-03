Terrorsiktet viste provoserende tegn under fengslingen

Sikkerhetsoppbudet for anledningen var stort i forkant av lørdagens fengslingsmøte i Christchurch.

Iført hvite fengselsklær, ble den siktede terroristen geleidet inn i rettssalen. Der skal han ha vist et håndtegn som assosieres med «hvit makt».

Han hadde på seg håndjern og sa ingen ting under rettsmøtet, men sendte stadig blikk mot det store pressekorpset som var til stede. Hele seansen var over på rundt ett minutt.

Myndighetene på New Zealand har ennå ikke bekreftet navnet til den hovedmistenkte utover at han er fra Australia. Men han har identifisert seg selv som Brenton Tarrant.

Han ble varetektsfengslet i tre uker. Foreløpig er han siktet for kun ett tilfelle av drap, men politiet sier flere siktelser er på vei.

Statsminiser Jacinda Arden, bekrefter at den Tarrant fikk våpenlisens i november. Fem våpen ble brukt i terrorhandlingen, inkludert to halvautomatiske våpen.

I manifestet han publiserte før angrepet varslet han at han ville erklære seg ikke skyldig hvis han overlevde og ble pågrepet.

To andre er fortsatt pågrepet, men deres rolle i angrepet er ukjent.

49 drept

Det er dagen derpå for New Zealand. Det verste angrepet på muslimer i Vesten er et faktum. 49 personer er drept i masseskytinger ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch. 41 andre er skadd.

Det er både barn, voksne og eldre blant de drepte.

Den australske familien til siktede, samarbeider med australsk politi, sier politisjef Mick Fuller i delstaten New South Wales i Australia. Familien kontaktet politiet etter å ha sett på nyhetene.

Brenton Tarrant var fra byen Grafton i New South Wales i Australia, hvor han jobbet som personlig trener. De siste sju årene har han ifølge tidligere venner reist mye verden over.

I november var han i Bulgaria og flere steder på Balkan. Han skal også ha tilbrakt mye tid i Tyrkia.

– Ville drepe flere

Politisjef Mike Bush sier mannen hadde planer om å drepe flere. Det tok litt over en halvtime fra første telefon om skytingen kom, til mannen ble pågrepet. Bush takker publikum for å ha kommet med opplysninger som bidro til den raske pågripelsen.

– Han ville ikke bli pågrepet. Det var både eksplosiver og våpen i bilen, og politifolkene som pågrep ham satte seg selv i stor fare, sier Bush, og rettet også en takk til «vanlige folk».