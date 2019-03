Mannen ble i retten identifisert som 28 år gamle Brenton Harrison Tarrant. Reportere i nyhetsnettstedet Stuff beskriver Tarrant som en kort, bredskuldret mann med ungt utseende.

Han hadde på seg håndjern og sa ingen ting under rettsmøtet, men sendte stadig blikk mot det store pressekorpset som var til stede. Hele seansen var over på rundt ett minutt.

Tarrant ble siktet for drap og fengslet fram til 5. april. Han er så langt bare siktet for ett drap, men politiet varsler at siktelsen trolig vil bli utvidet.

Tok ingen sjanser

Sikkerhetstiltakene var omfattende i rettslokalet i Christchurch før den mistenkte massemorderen ble ført inn i lokalet.

Ifølge nyhetsbyrået AP var mer enn ti væpnede vakter til stede før 28-åringen ankom. Nærmere 50 journalister hadde presset seg inn i rettslokalet i sentrum av byen.

Fra Australia

Tarrant er australsk født og australsk statsborger. Han beskriver seg selv som «en vanlig hvit mann (...) født i en arbeiderklassefamilie».

Ifølge Sky News er han fra byen Grafton som ligger mellom Brisbane og Sydney i New South Wales. Der jobbet han som personlig trener.

Innbyggerne i hjembyen i sjokk over nyheten. Flere beskriver han som en høflig mann, og stiller seg uforstående til at han kunne ende opp som terrorist i Christchurch.

Radikalisert

Tarrants far døde av kreft i 2010. Etter dette skal Tarrant ha reist ut i verden. En reise som varte til og fra i sju år. Tidligere venner av gjerningsmannen spekulerer i om han ble radikalisert under denne reisen.

Før ugjerningen publiserte Tarrant et 74 sider langt manifest hvor han forklarte at han ville hevne angrep som er utført i Europa av muslimer.

