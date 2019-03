Solskjær forsvarer spillerne: – Det betyr ikke at de bare elsker seg selv

– Det var tungt i Cardiff

Solskjær har i det hele tatt latt seg imponere over mentaliteten til stjernespillerne sine. Han vil heller sammenligne Manchester United-spillerne med guttene han trente i Molde, enn dem han i ni måneder rådde over i Cardiff.

– Jeg er blitt imponert over holdningene til den gjengen her. Hvor åpen de er for coaching, og hvor lyst de har til å bli bedre. Det har vært et veldig stort pluss for meg.

– Det var tungt å jobbe i Cardiff, og det har jeg sagt mange ganger, hvor mentaliteten kanskje ikke var like elite som den er her. Og som i Norge. Mentaliteten og holdningen til norske fotballspillere er jo god. De har lyst til å bli bedre. Det er veldig få i Norge som tror de er det ferdige produktet. Jeg tror alle vet at de kan bli bedre.