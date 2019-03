Jardern holdt lørdag formiddag lokal tid en pressekonferanse der hun opplyste at alle de 49 som ble drept fredag, nå er identifisert.

Videre sa hun at den hovedmistenkte av de tre som er pågrepet, blir framstilt for varetektsfengsling i løpet av lørdag formiddag.

Myndighetene på New Zealand har ennå ikke bekreftet navnet til den hovedmistenkte utover at han er fra Australia. Men han omtales i de fleste medier som 28 år gamle Brenton Tarrant.

Jardern opplyste på pressekonferansen at han er den eneste som er siktet i saken men at politiet jobber med å finne ut om de to andre som er pågrepet, har direkte tilknytning til angrepet eller ikke.



Fem skytevåpen

Ardern opplyste at den siktede brukte i alt fem skytevåpen i angrepet, og at han hadde gyldig våpenlisens som han fikk i 2017.

Statsministeren kunngjorde så at regjeringen nå vil endre våpenlovene i landet som følge av terrorangrepet.

– At han med denne våpenlisensen på lovlig vis skaffet seg alle våpnene han brukte, er en indikasjon på at våpenlovene våre må endres, sa hun.



– Under radaren

Statsministeren opplyste også at politiet følger det høyreekstreme miljøet, men at den siktede ikke var på radaren verken på New Zealand eller i Australia.

– Han har reist over hele verden, og han har sporadisk reist til New Zealand, men har ikke vært fast boende her, opplyste Ardern.

Politiet gjennomsøkte lørdag en bolig der man mener at mannen har oppholdt seg.



Hevet sikkerhetsnivå

Sikkerhetsnivået på New Zealand er hevet, og det er stort politioppbud både i Christchurch og andre steder. Moskeer over hele landet har fått ekstra politibeskyttelse.

– Sikkerheten til det newzealandske folk er vår høyeste prioritet og politiet er i høyeste beredskap, sa Ardern på pressekonferansen. Hun oppfordret også innbyggerne i Christchurch til å holde seg innendørs.

