Det viser en omfattende studie som fredag ble publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA.

Egg, og spesielt plommen, er en kilde til til mye kolesterol, påpeker Victor Zhong overfor CNN. Zhong er studiens hovedforfatter og arbeider ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago.

Farlig fett

Tre-fire egg om dagen vil tilføre kroppen farlig store mengder kolesterol. Å innta mer enn 300 milligram kolesterol om dagen fører til at risikoen for hjertesykdom øker med 3,2 prosent. Risikoen for å dø tidlig øker med 4,4 prosent.

Ett stort egg inneholder omkring 186 milligram kolesterol, så da tilsier enkel matematikk at man bør begrense inntaket av egg.

Forskerne har undersøkt data fra seks ulike studier som omfatter mer enn 29.000 mennesker over gjennomsnittlig 17,5 år. I oppfølgingsperioden ble det registrert 5400 hjerte- kar-relaterte hendelser.

Venn eller fiende?

Debatten om hvorvidt egg er sunt eller usunt har pågått i en årrekke. Egg inneholder egg en rekke viktige næringsstoffer som selen, jod, vitamin D, vitamin B12 og jern, men inneholder altså også fettstoffer som kan være ugunstige.

I Helsedirektoratets omfattende publikasjon «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra 2011 gis det ingen tallfestede anbefalinger om forbruk av egg i forhold til forebygging av sykdommer. Man har imidlertid uttalt at det er ønskelig at forbruket ikke stiger på grunn av kolesterolet i eggene.

I veiledningen vises det til at ekspertgrupper i USA siden 1960 har gitt anbefalinger om reduksjon i inntaket av kolesterol, og at inntaket av egg bør begrenses. Den senere tid har imidlertid anbefalinger om begrensning av egginntaket blitt fjernet.

Omfattende studie

I en kommentar til den ferske studien skriver legen Robert H. Eckel ved University of Colorado School of Medicine at temaet er viktig både for leger, pasienter og for folk generelt.

«Selv om forbindelsen mellom egginntak, kolesterolnivå og hjertesykdom har blitt debattert i flere tiår, er forbindelsen den senere tid antatt å være mindre viktig», skriver Eckel.

Imidlertid er denne nye studien så omfattende og datamengden er så stor at det gir tyngde til teorien om at egg og kolesterol generelt spiller en viktig rolle i risikoen for hjerte- karsykdommer og tidlig død, fortsetter Eckel, som selv ikke har jobbet med studien.

Andre forskere mener studien bare viser en forbindelse og ikke et årsak- virkningsforhold mellom egg, kolesterol og hjertesykdom.

Forvirret? Det beste er kanskje det gamle kjerringrådet som lyder «alt med måte».