Gjerningsmannen identifiserer seg selv som 28 år gamle Brenton Tarrant i sosiale medier.

Han var angivelig en aktiv bruker av sosiale medier, og brukte mange internettreferanser i manifestet han publiserte før angrepet.

Fra Australia

Tarrant er australsk født og australsk statsborger. Han beskriver seg selv som «en vanlig hvit mann (...) født i en arbeiderklassefamilie» Den australske statsministeren, Scott Morrison, kaller ham en høyreekstremist og voldelig terrorist.

Ifølge Sky News er han fra byen Grafton som ligger ca midt mellom Brisbane og Sydney i New South Wales. Der jobbet han som personlig trener.

Innbyggerne i hjembyen i sjokk over nyheten. Flere beskriver han som en høflig mann, og stiller seg uforstående til at han kunne ende opp som terrorist i Christchurch.

Reiste mye

Tarrants far døde av kreft i 2010. Etter dette skal Tarrant ha reist ut i verden. En reise som varte til og fra i sju år. Tidligere venner av gjerningsmannen spekulerer i om han ble radikalisert under denne reisen.

Han skal ifølge Sky News ha vært i Tyrkia flere ganger og tilbrakt mye tid der.

– Vi tror den mistenkte reiste til flere land i Europa, Asia og Afrika, sier en talsmann for tyrkiske myndigheter til kanalen.

Statsadvokat Sotir Tsatsarov i Bulgaria bekrefter under en pressekonferanse fredag kveld at Tarrant var i Bulgaria i 2018. De sporer nå kredittkortene hans for å finne ut eksakt reiserute. De vet han reiste rundt i flere baltiske land.

– Mellom 9. og 15. november 2018 var han i Bulgaria. 15. november dro han til Bucharest i Romania. Han var i Serbia i 2016, og han har reist med buss gjennom Montenegro, Bosnia Herzegovina og Kroatia, sier Tsatsarov.

Aktiv på nett

På sosiale medier har han flere ganger kommentert terrorhandlinger i vesten, og viser en konspiratorisk tankegang. Han omtaler også australiere som europeere. Han sier hans største inspirasjonskilde var Breivik, og at han først begynte å planlegge angrepet etter terrorangrepet i Stockholm i 2017.



CNN påpeker at angrepet på mange måter var skreddersydd for sosiale medier. Livestreamen på facebook bar preg av å være et videospill. I tillegg tagget han verdens mest populære gamer på youtube, «PewDiePie» som har 89 millioner følgere.

Selv om mange trekker fram likhetstrekkene mellom Tarrands manifest, og Breiviks manifest før 22. juli-angrepene, er det også klare forskjeller. Tarrant bruker mer sarkasme og internettsjargong. Han kommuniserte advarsler på twitter og nettstedet 8chan i dagene før angrepet.



Minst 49 ble drept i terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch. 42 er skadd på sykehus. Tilstanden er kritisk for to personer, deriblant en gutt på fire år.