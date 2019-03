Teatersjef og kunstnere siktet i forbindelse med Wara-saken

Tor Mikkel Waras samboer anmeldte oppsetningen i desember i fjor fordi den inneholdt bilder av Wara-familiens hus. Familien hadde ikke gitt tillatelse til at bildene ble brukt.

Nå er både teaterdirektøren og tre kunstnere bak forestillingen siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred, ifølge VG.

Oslo-politiet ba også om tillatelse til å ransake hjemmet til teaterdirektøren og kunstnerne, men kravet ble avvist av tingretten.

Reagerer sterkt

Sibues advokat, Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt, sier til VG at både siktelsen og begjæringen om ransaking utgjør et alvorlig anslag mot ytringsfriheten og respekten for privatliv.

– Det er uakseptabelt i en liberal rettsstat at politiet går etter teaterinstitusjoner på denne måten, sier Helle til TV 2.

– I tillegg er de tre utøvende kunstnerne siktet. Begge deler er uakseptabelt, at en anmeldelse fra justisministerens partner kan ende med at politiet bruker tvangsmidler mot sceneinstitusjoner har aldri tidligere skjedd i nyere norsk historie, så vidt meg bekjent, fortsetter advokaten.

Se intervju:

Politiinspektør Nina Sundgaard sier til VG at politiet i utgangspunktet henla anmeldelsen fra Waras samboer, men at Oslo statsadvokatembeter omgjorde beslutningen etter en klage.

Waras samboer har pekt på teaterstykket som årsak til truslene mot dem, og Wara selv har sagt at teaterstykket og truslene har en «kjedesammenheng».​

Regissør Pia Marie Roll har tidligere uttalt til VG at for henne og folkene bak den kontroversielle oppsetningen er det «åpenbart» at angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig og eiendeler er iscenesatt.

Samboeren siktet

Under en pressekonferanse torsdag opplyste PST at Tor Mikkel Waras samboer er siktet for å ha tent på familiens bil, som sto parkert utenfor familiens bolig i Oslo natt til søndag 10. mars.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere ukjente gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Bilbrannen var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember. I tillegg skal det ha funnet sted hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

– Svekket mistanke

Advokat John Christian Elden representerer Waras samboer. Fredag ettermiddag sier Elden til NTB at mistanken mot hans klient er klart svekket.

– Jeg må forholde meg til de oppdaterte saksdokumentene som er mottatt for en time siden, og da er mistanken mot henne klart svekket. Det er intet som involverer henne bortsett fra fraværet av bevis for andre gjerningsmenn, sa Elden til NTB ved 17.30-tiden fredag.