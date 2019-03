Kun fem tap i toppserien på fem år.

LSK Kvinner Elite har vært overlegne, og nå har de mulighet til gjøre avstanden til de andre toppserielagene enda større.

I årets tropp er det hentet inn flere landslagsspillere. Heidi Ellingsen fra Stabæk, Ina Gausdal fra Kolbotn og Sessy Åsland fra Røa skal ikle seg LSK-drakten den kommende sesongen.

Tror at flere av lagene har blitt bedre

Kanarifuglenes målmaskin og lagkaptein, Guro Reiten, fyrer av et skremmeskudd når hun forteller om de beste treningsukene hun noen gang har opplevd med laget.

– Er det et enda mer utilnærmelig LSK man får se i 2019?

– Jeg er helt sikker på at det er et enda bedre LSK i 2019. Vi har tatt store steg i vinter. Det har vært sykt bra på treninger og jeg har ikke opplevd så gode treningsuker tidligere, sier LSK-kaptein Guro Reiten.

Samtidig mener hun at flere lag er på vei oppover.

– Jeg vet at vi har blitt et bedre fotballag, men jeg er veldig sikker på at resten av lagene i toppserien også har blitt bedre. Jeg tror det blir en jevn serie, med få poeng som skiller topp og bunn. Flere lag, som for eksempel Lyn, overrasker, men vi ønsker jo selvfølgelig å stå øverst, sier hun.

Ser på LSK som et flaggskip

Flere klubber har mistet gode spillere til LSK før årets sesong. Blant dem er Røa. Likevel bærer ikke Røa-trener Geir Kristian Nordby nag og mener at det er positivt for norsk fotball å ha en norsk klubb som kjemper om internasjonale titler.

– Er det sånn at LSK støvsuger nærmiljøet for de beste spillerne?

– Ja, egentlig så gjør de jo det, men de har jo grunn til å gjøre det. De har en stor internasjonal turnering som de skal være med i, samtidig så har de gjort seg fortjent til å klare å få inn de beste spillerne. Vi må bare brette opp ermene og prøve å «fighte» imot, sier Nordby.

50-åringen blir ikke skremt av støvsugingen av gode spillere.

– Er det noen reell kamp om førsteplassen i årets toppserie, eller er den avgjort før første spark?

– Nei, det er en beinhard kamp hver eneste dag. Jeg tenker at vi skal vinne serien og dytte Lillestrøm av tronen. Så håper jeg at veldig mange andre av lagene i toppserien tenker det samme og legger inn ressurser for å få det til, sier Røa-treneren.

Og håpet er oppe etter at de nesten klarte å slå kanarifuglene i semifinalen i cupen i oktober.

– Vi hadde Lillestrøm i kne i en semifinale i fjor og ledet 3-0. I år så skal vi klare å slå dem, sier han.

Den gang endte det med 3-3 etter straffekonk og siden LSK hadde vunnet den forrige kampen, knep de cupfinalebilletten. Nordby mener at LSKs prestasjoner viser vei for flere klubber.

– Det å ha et flaggskip som viser hvor lista skal ligge er veldig bra, så kan vi strekke oss etter det og prøve å bli enda bedre. Det er en fin målestokk og en stor nøkkel til utvikling nasjonalt sett, sier Nordby.