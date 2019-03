Saken kommer opp i sammenheng med en bok om hackergruppen «Cult of the Dead Cow» som snart utgis.

Hacker

Beto O'Rourke (46) forteller selv i et eksklusivt intervju med Reuters at han som tenåring var med denne gruppen.

Han innrømmer også at han som hacker stjal telefontjenester for å delta i elektroniske diskusjoner, og at han skrev internettkronikker under pseudonymet «Psychedelic Warlord» på slutten av 80-tallet.

Han mener medlemskapet i gruppen har vært positiv for å ha utviklet hans tankesett på flere måter.

– Jeg forstår den demokratiserende kraft ved internett og hvor formende det var for meg personlig, og hvor utrolig intelligente disse menneskene som sitter over hele landet og utveksler ideer og teknikker er, sier O'Rourke.

Medlemmene i gruppen hadde en forestilling om at de kunne redde verden, ifølge forfatteren av boken, som har intervjuet et titalls tidligere medlemmer.



Det er ingen beviser for at O'Rourke drev med den mest lysky formen for hacking, som å bryte seg inn i datamaskiner, eller skrive skadelige koder, men gruppen var ansvarlig for å legge ut verktøy som gjorde det mulig for andre å hijacke andres maskiner.

Slik framstilles Beto O'Rourke på Republikanere i Texas sin twitterkonto. Til venstre som punkrocker, og til høyre som arrestert for fyllekjøring. Foto: Texas GOP/Twitter

Punker

O'Rourke kommer selv fra en rik familie i byen El Paso i Texas. Han gikk på gode skoler. Han spilte i et punkrock band før han startet en liten teknologibedrift, og senere endte opp i politikken.

46-åringen anses som en av de mest karismatiske politikerne i USA. Den største skandalen rundt ham til nå, er at han fyllekjørte og kolliderte i ungdomstiden.

Presidentkandidat

Onsdag offentliggjorde han at han vil utfordre Donald Trump i presidentvalget i 2020.

– Utfordringene vi står overfor nå, med de sammensatte krisene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima, har aldri vært større. Disse krisene vil enten spise oss opp, eller gi oss en historisk mulighet til å slippe løs USAs genialitet, sa han i en uttalelse.