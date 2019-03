Frp vil beholde skandaleposten

Erna: – Uheldig

Statsminister Erna Solberg sier hun gjerne skulle hatt mer kontinuitet.

– Tor Mikkel Wara er den femte justisministeren fra Frp i din regjering på seks år. Har du noen formening om hvorfor man har måtte skifte så ofte?

– Det er forskjellige grunner. Grunnen til at Sylvi gikk av var situasjonen i Stortinget og nå er vi i en veldig uheldig situasjon med Tor Mikkel. Det er spesielle omstendigheter jeg skulle ønske i begge sakene at ikke hadde skjedd, sier Solberg til TV 2.

– Kommer den neste justisministeren fra Høyre?

– I utgangspunktet er dette en fordeling vi har for denne perioden og Frp som har justisministeren, men så skal man alltid vurdere hvem og hva det blir. Foreløpig håper jeg vi kan sette Tor Mikkel tilbake.

– Hvordan har regjeringens justispolitikk og gjennomføringen av politireformen blitt påvirket av seks ulike justisminister?

– Jeg mener at den ikke har blitt påvirket av det. Det var Anders Anundsen som trakk opp politireformen og prinsippene i politireformen er blitt fulgt opp, også mye fra Politidirektoratet. Jeg skulle ønske meg mer kontinuitet, og jeg er lei meg for situasjonen. Vi får brudd i kontinuiteten for en periode, sier Solberg.

TV 2-kommentator: En hodepine

– Det er svært vanskelig, om ikke umulig, for Wara å fortsette. Uansett utfall, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

I går uttalte advokat John Christian Elden at Wara er helt på linje med sin samboer, som mener politiet er på et blindspor.

– Da var det samboeren Tor Mikkel Wara som snakket, og det er et tegn på at han er ferdig. Han innser at han ikke kommer tilbake. Dette viser hvor problematisk det vil være for han å komme tilbake. Han er blitt en aktør i denne saken gjennom samboeren sin og siktelsen. Skulle samboeren bli frikjent og politiet har gjort en stor feil, vil han være sjef for en etat som feilaktig har siktet og pågrepet kona hans. Det er ikke mulig for han å ha et nøytralt forhold til politiet etter dette, sier Eriksrud.

TV 2s politiske kommentator sier justisdepartementet er blitt en hodepine for Frp og Siv Jensen.

– Mangel på kontinuitet i et så viktig departementet som har rullet ut en svært viktig politireform, som er et svar på Gjørv-kommisjonens sviktende beredskap 22. juli, er alvorlig, sier Eriksrud.