Det ble en mareritttrekning for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i kvartfinalene i Champions League.

Der venter Barcelona og Lionel Messi.

Manchester Uniteds midlertidige manager har gode minner fra Barcelonas hjemmebane Camp Nou. Der scoret han vinnermålet i finalen i 1999 og sikret «The Treble» for de røde djevelene.

– Jeg finner ikke så mange bedre minner enn det jeg har hatt der. Det er 20 år siden nå, så det blir godt å komme tilbake, sier Ole Gunnar Solskjær.

– Det er en tøff trekning, men vi gleder oss. Det er sånne klubber du har lyst å spille mot. Det er sånn kamper vi trenger og har savnet. Det er mindre enn et år siden jeg ble slått ut i NM mot Brattvåg med Molde, nå skal jeg lede laget mitt i kvartfinale mot Barcelona på Camp Nou og Old Trafford.

Solskjær er ikke bekymret over at det blir hjemmekamp først.

– Jeg skiller meg nok fra 99 prosent av managerne, men jeg foretrekker å spille bortekampen til slutt, slik det var mot Paris Saint-Germain. Jeg har alltid tenkt at om vi får et brukbart resultat hjemme så kan vi reise dit og lage trøbbel for hvem som helst, som vi gjorde for PSG, sier Solskjær til Manchester Uniteds app.

Nordmøringen skal legge en plan for å stoppe selveste Lionel Messi. Argentineren scoret to mål og slo to målgivende pasninger da Barcelona knuste Lyon 5-1 i åttedelsfinalen.

– Han og Ronaldo er de to beste spillerne i verden de siste ti årene. Det er ikke den enkleste oppgaven, men vi har fått den utfordringen nå, sier 46-åringen.

Manchester United spiller første kamp hjemme på Old Trafford onsdag 10. april, returoppgjøret på Camp Nou spilles uken etter tirsdag 16. april.

Gerard Pique, som spilte for Manchester United i perioden 2006-2008, gleder seg til å komme tilbake til Old Trafford.

– Jeg kommer tilbake til mitt andre hjem, skriver han på sin Twitter-profil.

Om Solskjær skulle klare å en bragd i Europa og slå ut Barcelona, venter vinneren av Liverpool-Porto i semifinalen.

Liverpool åpner hjemme mot Porto 9. april. Returkampen i Portugal spilles 17. april.

Vinneren av Tottenham-Manchester City møter vinneren av Ajax-Juventus i semifinalen. Vinneren av Manchester United-Barcelona møter vinneren av Liverpool-Porto i semifinalen.

Finalen spilles i Madrid 1. juni.

Alle kvartfinaledatoene:

Tirsdag 9. april

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Onsdag 10. april

Manchester United-Barcelona

Ajax-Juventus

Tirsdag 16. april

Barcelona-Manchester United

Juventus-Ajax

Onsdag 17. april

Manchester City-Tottenham

Porto-Liverpool