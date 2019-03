Etter Champions League-trekningen er det nå klart hvilke kvartfinaler som sendes på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Tirsdag 9. april er det duket for Liverpool-Porto, og dagen etter sendes Ajax-Juventus.

Når returoppgjørene spilles uken etter, sendes Barcelona-Manchester United tirsdag 16. april.

17. april er det duket for Manchester City-Tottenham.

– Tørker slev og prøver å roe pulsen. For noen oppgjør vi får servert, sier TV 2-programleder Jon Hartvig Børrestad.

– De to første kvartfinaledagene byr på reale David mot Goliat-kamper. Jeg er spesielt spent på å se hvordan Liverpool håndterer sitt enorme favorittstempel mot Porto. Klopp og co vært imponerende mot storlag som Bayern, PSG og Napoli, men nå venter en annen type motstander og Liverpool må forvente å ha ballen mest i begge disse oppgjørene. Jeg tror Liverpool har gode muligheter til en ny finale, fortsetter Børrestad.

Uken etter et det også duket for to skikkelige rysare.

– Returkampen lukter det svidd av! Wow, for en dobbel! Manchester City er store favoritter mot Spurs, men Pochettinos menn har et enormt toppnivå og finner de det blir det brennhett på Etihad.

I tillegg sendes altså Ole Gunnar Solskjærs retur til arenaen der han sikret Champions League triumf mot Bayern for 20 år siden.

– Vond trekning for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, men her har jo nordmannen null å tape. Sånn sett perfekt for hans fremtid på Old Trafford. Hvordan skal de klare å stanse Messi? Har ikke noe godt svar, men ønsker lykke til. Dette blir et høydepunkt! Husk - Solskjær har hatt en stor kveld i Barcelona før. En slags reprise 20 år etter, påpeker Børrestad.