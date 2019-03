En skade i foten gjør at Romelu Lukaku ikke spiller mot Wolverhampton i FA-cupen lørdag, bekreftet Belgias landslagssjef Roberto Martínez da han fredag tok ut troppen som møter Russland og Kypros.

– Mulighetene for Lukaku er 50-50. Vi har et godt forhold til det medisinske apparatet i Manchester United og vi vurderer situasjonen hver dag. Han er utilgjengelig til helgens kvartfinale i FA-cupen mot Wolverhampton, men vi håper skaden leges, sier Martínez, ifølge Het Nieuwsblad.

Ifølge Daily Mail skal Lukaku ha pådratt seg skaden i Champions League-seieren over Paris Saint-Germain forrige uke. Fotskaden skal ha blitt slått opp i 0-2-tapet for Arsenal.

Lukaku var én av 28 spillere i troppen Martínez offentliggjorde. Divock Origi fra Liverpool og Michy Batshuayi fra Crystal Palace er de to andre spissene. Kevin De Bruyne, Axel Witsel og Vincent Kompany er ikke med i Belgia-troppen på grunn av skader.

Thomas Vermaelen og Moussa Dembélé er også tatt ut, til tross for at de er usikre til EM-kvalifiseringskampene på grunn av skade. Martínez sier at de tar en endelig avgjørelse om Lukaku mandag.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær uttalte tidligere på dagen at Lukaku var usikker og at han skulle testes senere på dagen, men at det var et håp om at belgieren skulle bli klar til cupkampen.

Solskjær kunne opplyse at Ander Herrera, Jesse Lingard og Phil Jones var tilbake i trening. Alexis Sánchez og Juan Mata er imidlertid ute med skader.