PST sikret bevis med kamera ved Waras bolig

VG skriver videre at det aktuelle kameraet var ukjent for både Wara og samboeren, men det har gitt etterforskerne et oversiktsbilde langs en akse ved samboerparets bolig i Oslo.

Det var torsdag PST gikk til pågripelse av samboeren til justisministeren Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen.

PST mener at hun natt til søndag tente på samboerens, justisminister Tor Mikkel Waras bil, utenfor parets bolig på Oslos vestkant.

Bertheussens advokat John Christian Elden, avviser overfor TV 2 at kameraet inneholder beviser mot hans klient-

– Jeg har nå lest PSTs dokumenter om kameraet hos naboen, som min klient var godt kjent med. Det viser på ingen måte at hun gjør noe, men det er ment som et bevis om at ukjente ikke går over eiendommen på tidspunktet for brannen. Det har ingen selvstendig bevisverdi i saken, sier Elden.



– PST har også bekreftet til meg at det er utriktig når VG skriver at det foreligger overvåkning samboeren ikke er kjent med. Hun er hele tiden gjort kjent med dette, og hun er ikke involvert i opptakene.

Strafferamme på ett år

Laila Anita Bertheussen, som i over 20 år har vært samboer med Wara, er siktet etter straffelovens paragraf 225, bokstav B som lyder:

​«Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

– PST har tatt letteste utvei

Laila Anita Bertheussen er fast bestemt på å belyse sin uskyld. Hun får full støtte av sin samboer.

– Jeg har hatt en lengre samtale med min klient etter avhør. Hun er meget bestemt på at politiet er på et blindspor. Hun har svart på alle spørsmål og gitt PST tilgang til alle opplysninger for å belyse sin uskyld. Hun ble så løslatt, skriver Elden til TV 2.

Elden forteller at Wara støtter Bertheussens forklaring.

– Hun mener PST har tatt letteste utvei, og sagt til henne at hun er mistenkt fordi ett av kameraene var ute av drift da den siste brannen fant sted. PST har da behendig glemt at hun hadde varslet om det tidligere, skriver Elden.

På spørsmål om hvordan dette oppleves for Wara, skriver den profilerte advokaten: