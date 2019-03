– I dag slapper de av sammen. Politiet har ikke bedt om ytterligere avhør, og vi regner med at de følger opp de spor og opplysninger hun kom med i avhør slik at gjerningsmann kan finnes og saken løses. Om hun kan bidra med mer, stiller hun selvsagt opp, sier advokat John Christian Elden til Dagens Næringsliv.

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10. mars. Torsdag ble hun pågrepet og avhørt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST. Torsdag ble Waras samboer siktet i saken. Bertheussen er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sa under en pressekonferanse torsdag at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng.

Brøt loven

Elden mener PST brøt loven da justisministerens samboer ble avhørt uten forsvarer til stede.

Verken Elden eller Tor Mikkel Wara fikk kontakt med Bertheussen før PSTs avhør var over, og ifølge Elden fikk hun først etter avhøret vite at samboeren hadde vært i kontakt med advokat for henne dersom hun ønsket bistand. Det mener Elden strider med loven og grunnleggende menneskerettigheter, og han påpeker at påtaleinstruksen sier at politiet – selv der siktede tror at vedkommende ikke trenger advokat – skal sørge for at dette blir oppnevnt i vanskelige saker.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sa til NTB fredag morgen at PST ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra Elden.

Offentlig uthengning

Elden mener Bertheussen er utsatt for offentlig uthenging.

– Hun har nøyaktig samme oppfatning som hun utdypet overfor politiet i går før hun ble løslatt. Hun håper bare blindsporet ikke reduserer prioriteten på etterforskningen, skriver John Christian Elden i en SMS til Aftenposten fredag.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke si noe mer om hvilke bevis de har som grunnlag for siktelsen.

(©NTB)