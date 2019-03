Siktede ble identifisert på overvåkingskamera og satt i avhør torsdag kveld. Han ønsker ikke hjelp fra en advokat.

– Mannen forklarte at han lenge hadde hatt lyst til å se hva som skjedde dersom sjimpansene fikk narkotika i seg, sier fungerende seksjonsleder Håkon Storesund for etterretning, etterforskning og arrest hos politiet i Kristiansand.

– Og nå som han har svaret, hva tenker han?

– Han fremstår veldig angrende og ønsker å be om unnskyldning for det han har gjort. Tiden etterpå har vært helt fryktelig for ham, sier Storesund.

– Men han gikk ikke selv til politiet?

– Nei, politiet identifiserte ham etter godt samarbeid med Dyreparken. Han er gjenkjent på bilder fra overvåkingen.

Tre smoothie-flasker

Det var tre små smoothie-flasker som ble kastet inn til Julius torsdag 21. februar, opplyser politiet til TV 2.

I tillegg kastet mannen inn en bamse for å lokke sjimpansene. I avhør har han forklart at Julius ikke var noe spesifikt mål.

– Men det er jo en kjent sak at Julius er glad i brus, og at han er sjefen. Hvis Julius vil ha noe, så tar han det, sier seksjonsleder Storesund i politiet.

Tekniske undersøkelser av flaskens innhold har avdekket spor av det sentralstimulerende rusmiddelet amfetamin.

– Han har fordelt amfetamin jevnt på de tre små flaskene, sier Storesund.

Kontaktforbud

Den siktede har blitt ilagt et kontaktforbud mot Dyreparken, noe han har samtykket til. Saken ansees som ferdig etterforsket, og vil bli oversendt påtalemyndigheten som skal vurdere ytterligere reaksjoner mot mannen, skriver politiet i en pressemelding.

Formelt er mannen siktet for brudd på dyrevelferdsloven.

Etter å ha fått i seg amfetamin gikk Julius inn i en psykoselignende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen.

– Dette kunne ha gått mye verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius. Han var rar og preget i flere dager etter, sa veterinær Rolf-Arne Ølberg etter hendelsen.

Etter å ha fått behandling kom han etter hvert utenfor livsfare, men det vil ta tid før såret gror.