Den tiltalte 29-åringen fikk også med seg 70.000 kroner ut av Sparebank 1 før han senere ble pågrepet i gågata i Longyearbyen.

«This is not a joke. This is a robbery», skal han ha ropt under ranet, som fant sted omkring klokken 10.40 en fredag formiddag i desember i fjor.

Likevel er ikke mannen tiltalt for ran. Han er formelt tiltalt for grove trusler, grov tvang og grov ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er fordi han har forklart at dette ikke var noe reellt ran. Han var overhodet ikke ute etter penger, men oppmerksomhet. Og det fikk han, forklarer hans forsvarer Ulf Hansen til TV 2.

Tiltalte har sagt at han var dypt deprimert da han tok seg inn i banken med hagle. Han har vært gjennom grundige analyser og erklært strafferettslig tilregnelig.

– Han erkjenner det han har gjort og kommer til å erkjenne straffskyld etter tiltalen. Han er fornøyd med at siktelsen for ran ikke er tatt med i tiltalen, sier Hansen.

TV 2 har vært i kontakt med to av de tre bankansatte som ble truet med hagle, men ingen av dem ønsker å kommentere hendelsen.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

Rettssaken vil pågå i to dager i Nord-Troms tingrett i mai.