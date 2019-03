I et 73 siders manifest publisert på internett i forkant av terrorangrepet i Christchurch på New Zealand, hyller den mistenkte terroristen handlingene til Anders Behring Breivik. Mannen som knyttes til terrrorhandlingen og manifestet er Brenton Tarrant.

I manifestet hevder terroristen at han har vært kontakt med Breivik eller noen i hans angivelige nettverk.

Strenge forhold

Den mistenkte terroristen sier også at han har lest manifestene til flere andre terrorister, men at Breivik var hans aller største inspirasjon til å gjennomføre angrepet på New Zealand.

TV 2 kjenner til at Breivik har det som anses å være det strengeste soningsregimet i Norge.

Han har ikke internett, men kan se på TV og høre på radio. Han sitter helt isolert fra de øvrige innsatte. Breivik har mulighet til å sende og motta post, men dette blir strengt kontrollert av Skien fengsel.

Etter det TV 2 forstår gjøres det en rettslig vurdering av brevene Breivik sender ut. Hvis juristen i fengselet vurderer at innholdet bryter med norsk lov, skal det stanses før det sendes ut.

– Usannsynlig

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, mener det er helt usannsynlig at Breivik og den mistenkte australske terroristen har hatt kontakt.

– Han er underlagt streng kontroll, og jeg er bekymret over hvor lite kontakt han har med andre mennesker. Det virker uvirkelig på meg at han skal ha fått til det, sier Storrvik.

Ifølge assisterende fengselsleder i Skien fengsel, Espen Jambak, utfører de en streng kontroll, og at for noen innsatte er dette strengere enn andre.

– Vi har hjemmel i straffegjennomføringsloven til eventuelt stoppe kommunikasjon som kan føre til ny kontakt, sier Jambak til TV 2.

– Men har det vært kontakt med Breivik og den terrormistenkte i New Zealand?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltinnsatte. Men på generelt grunnlag utfører vi streng kommunikasjonskontroll på alle innsatte siden dette er et høysikkerhetsfengsel, sier Jambak videre.

– Snakker ikke om terror

Da Anders Behring Breivik saksøkte staten i 2017, var hans kontakt med omverdenen et tema. Hans forsvarere mente at avstanden var problematisk.

– Hvordan går det med din klient?

– Ting er veldig statisk siden rettssaken. Det har vært for lite lettelser, og han har fortsatt ikke kontakt med andre innsatte, sier forsvareren.

– Hvordan responderer han på oppmerksomhet?

– Vi snakker aldri om terror. Det er et tegn på at han ikke er opptatt av dette i samtaler med meg, sier forsvareren til TV 2.