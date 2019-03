Svensk trenerprofil skal hjelpe LSK Kvinner til mesterligafinalen

Gjennom et pilot-prosjekt lansert av UEFA i 2018 har Lillestrøms hovedtrener Hege Riise, som én av fire kvinnelige hovedtrenere, fått en mentor som skal hjelpe henne med å utvikle seg som trener.

Prosjektet ble satt i gang i desember, og går i hovedsak ut på å dele kunnskap og erfaringer i trenerutdannelse, kvinne- og grasrot-fotball mellom hverandre.

Som én av mentorene ble Hans Backe (67), som har trent en rekke utenlandske klubber og vunnet den danske serien to ganger med FC København og én gang med Aalborg, beæret av å få muligheten til å jobbe med Riise.

– Jeg synes det var kjempespennende når UEFA ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg dette. Det var stor konkurranse om dette programmet med kun fire kvinnelige trenere som ble tatt ut. For meg er dette et hedersoppdrag, og det var ingen tvil om at jeg kom til å takke ja, sier Backe til TV 2.

Tøft kampprogram

Hege Riise, som tok over som hovedtrener etter Monica Knudsen i Lillestrøm Kvinner i 2017, ser på samarbeidet som en stor mulighet til å kunne lære mye av noen som har over tretti års erfaring.

– Han har blitt en mentor og en sparringspartner. Med all den ledererfaringen han har er det mye å diskutere, og så jeg må snevre inn hva jeg vil bruke han mest til, sier Riise.

Selv etter to seriegull på rad ønsker Hege Riise å utvikle seg som hovedtrener. Foto: NTB Scanpix/Kjærbye, Anders

Én uke før Champions League-møtet med Barcelona møttes Hege Riise og Hans Backe i Oslo for å diskutere idéer og tanker, da spesielt rundt et tett kampprogram med Toppserie, Norgesmesterskap og Champions League-kvalifisering.

– Med flere kamper i uken over lengre perioder må vi være mest mulig forberedt. Det blir også viktig på våren, men mest på høsten når vi får et massivt kampprogram, sier hun til TV 2.

Drømmer om Champions League-finale

For det meste har kommunikasjonen mellom de to skjedd via Skype og e-post, men de har sammen reist til Spania for å se Barcelona spille for å forberede seg best mulig til kvartfinalen i Champions League.

– Vi satt på tribunen og diskuterte når Barcelona spilte. Jeg tror vi har funnet noen nøkler, for eksempel på hvordan Lillestrøm skulle handle i forsvarsspillet sitt for å vinne ballen høyere i banen. Det er ofte sånn når man analyserer motstanderen at man leter etter et offer hos motstanderen, og det tror jeg vi har lokalisert, sier den tidligere FC København-treneren.