Manchester Uniteds første Premier League-tap mot Arsenal ble et naturlig tema på fredagens pressekonferanse. Solskjær innrømte at tapet gjorde vondt, men at han var fornøyd med prestasjonen.

– Du måles alltid på resultater. Men vi har spilt så mye verre og vunnet kamper. Det er det rare med fotball når du er manager eller trener. Du kan se forbi resultatet og se at det var en god prestasjon, og at vi ikke fikk som fortjent.

– Jeg er veldig skuffet over resultatet mot Arsenal. Det gjør vondt, mer enn noe annet. Men vi kan ikke se på prestasjonen og si vi var «shit», fordi det var vi ikke, sa Solskjær, før han snudde seg til klubbens pressesjef og unnskyldte for å ha bannet.

Selve ordet «shit» ble sensurert i MUTVs sending fra pressekonferansen.

– Jeg er bare ærlig og rett frem. Vi var ikke dårlige. Vi spilte bra.

– Karen! Ikke bekymre deg for dette, sa nordmannen til pressesjefen om banningen, til stor latter fra salen.

– Lukaku er tvilsom til lørdag

I det skadesituasjonen begynte å lysne for Manchester United, bekrefter Ole Gunnar Solskjær at Romelu Lukaku er tvilsom til helgens FA-cupkvartfinale mot Wolverhampton.

Den belgiske spissen har vært i god form den siste tiden, og scoret blant annet to mål da Ole Gunnar Solskjærs menn sensasjonelt slo PSG ut av Champions League forrige uke.

– Han har hatt en skade i foten denne uken, så han blir undersøkt i dag. Forhåpentligvis kan han spille.

Solskjær hadde imidlertid ikke bare negative nyheter å komme med. To av hans mest betrodde spillere, Ander Herrera og Jesse Lingard er tilbake i trening. Også Phil Jones er tilbake og aktuell til Wolverhampton-kampen.

– Vi må gjøre gjøre en sjekk i morgen, og finne ut hvem som er klare til kamp, sa Solskjær om skadesituasjonen.

Imponert over Wolverhampton

Solskjærs neste oppgave som Manchester United-manager er altså kvartfinale i FA-cupen mot Wolverhampton. Nordmannen skryter av morgendagens motstander.

– Jeg var imponert over måten de rykket opp i fjor. Du kunne se de hadde en klar plan. De hentet spillere som var for gode til Championship. De ligger på syvende og stoler på sin spillestil. De har forsvart seg fantastisk bra mot de beste. De har fantastiske pasningsegenskaper i laget også.

Etter kampen mot Wolverhampton er det et opphold uten kamper for Manchester United grunnet landslagspausen. Pausen gir Solskjær mulighet til å dra hjem til Norge for første gang siden han tok over Manchester United.

– Jeg håper å få noen dager hjemme i Norge, eller dra et sted med familien. Det hadde vært fint.