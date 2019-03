Manchester United møter Barcelona i kvartfinalen i Champions League.

Det er klart etter fredagens trekning i Nyon.

De øvrige kvartfinaleoppgjørene blir Ajax-Juventus, Liverpool-Porto og Manchester City-Tottenham.

– Drømmetrekning for Liverpool og Juventus. Det ser veldig lyst ut for de to, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Kjempetøft for Manchester United. De trekker det jeg ser på som det tøffeste laget, fortsetter han.

– Liverpool og Juventus er store favoritter til å gå videre, legger Erik Huseklepp til.

Kan møte Liverpool i semifinalen

De første kvartfinale-oppgjørene spilles 9. og 10. april. Returkampene går 16. og 17. april. Manchester United åpner hjemme mot Barcelona 10. april. Solskjær vender tilbake til Camp Nou, der han avgjorde Champions League i 1999, i returoppgjøret 16. april. Liverpool åpner hjemme mot Porto 9. april. Returkampen i Portugal spilles 17. april.

Vinneren av Tottenham-Manchester City møter vinneren av Ajax-Juventus i semifinalen. Vinneren av Manchester United-Barcelona møter vinneren av Liverpool-Porto i semifinalen.

Finalen spilles i Madrid 1. juni.

Dramatiske åttedelsfinaler

Manchester United tok seg videre på dramatisk vis mot PSG i åttedelsfinalen. De røde djevlene tapte 0-2 hjemme, men slo tilbake i Paris. Marcus Rashford ble den store helten da han satte inn 3-1 på straffe like før slutt.

Liverpool hadde stålkontroll borte mot sterke Bayern München etter at det første oppgjøret på Anfield endte 0-0. Sadio Mané scoret to mål i en råsterk 3-1-seier på Allianz Arena.

Bortsett fra Manchester United sto Juventus for den største snuoperasjonen. Italienerne tapte 0-2 borte mot Atlético, men et hat trick av Cristiano Ronaldo snudde oppgjøret.

Ajax imponerte stort borte mot Real Madrid, mens Tottenham slo ut Borussia Dortmund. Manchester City maltrakterte Schalke 04 på Etihad. De lyseblå ga seg ikke før keeper Ralf Fährmann hadde plukket sju baller ut av nettet. Porto tapte 1-2 borte mot Roma, men hjemme på Estádio do Dragão tok portugiserne seg videre etter ekstraomganger. Alex Telles satte inn det avgjørende målet på straffe i det 116. minutt.