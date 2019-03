Kripos ber om at terrorvideo ikke spres: – Pass på barna

Minst 49 personer er bekreftet døde i terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch fredag.

41 personer ble drept i Noor-moskeen, mens syv ble drept i Linwood-moskeen i Christchurch, opplyser politisjef Mike Bush på en pressekonferanse.

Det er uklart hvor det siste offeret ble drept.

Like etter fredagsbønnen hadde startet i Noor-moskeen i Deans Avenue i Christchurch på New Zealand kom én person inn i moskeen og begynte å skyte rundt seg.

Skytingen begynte ikke lenge etter klokken 13.40 lokal tid fredag i Noor-moskeen, som ligger nær Hagley Park.

– Ikke oppsøk denne videoen

Etter hendelsen har en video sirkulert på nettet. Videoen viser angrepet i sin helhet.

– Politiet er klar over at det sirkulerer en svært fæl video i forbindelse med hendelsen i Christchurch, skriver politiet i New Zealand på Twitter.

Ikke del eller oppsøk denne videoen. Pass særlig på barna. Av erfaring vet vi at slike filmer kan spres raskt, også til plattformer som barn bruker. https://t.co/yzxVHFD0Hr — Kripos (@Kripos_NCIS) March 15, 2019

Ifølge politiet arbeider de nå med å fjerne opptakene som er gjort.

– Vi oppfordrer på det sterkeste til at videolenken ikke blir delt. Vi jobber med å få fjernet ethvert opptak, skriver de videre.

Også norske Kripos advarer sterkt mot den sirkulerende videoen.

– Vi har et budskap om at folk ikke bør oppsøke eller dele denne videoen. Vi må passe på at barn ikke ser videoen, for det er sterke inntrykk i denne videoen som ligger på nettet. Av erfaring vet vi at slike filmer kan spres raskt, også til plattformer barn bruker, sier kommunikasjonsrådgiver Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen, til TV 2.

Vil bistå i arbeidet

Kripos ønsker nå å bistå politiet i New Zealand med å begrense spredningen av innholdet.

– Vi har tatt kontakt med politiet i New Zealand via Interpol for å se hva vi kan bidra med for å sikre at videoen ikke spres ytterligere, informerer kommunikasjonsrådgiveren.

Hendelsen ble direktesendt på Facebook Live. Ifølge nyhetsbyrået AFP er videoen ekte, men dette er ikke vertifisert av politi eller andre.​

Manifest

I forkant av terrorangrepet har det blitt publisert et 73 siders langt manifest på internett. Ifølge en rekke medier kan manifestet knyttes til Brentan Tarrant, og at han skal ha identifisert seg selv på forumet manifestet først ble publisert.

I manifestet beskriver terroristen seg selv som en helt vanlig hvit mann, som har bestemt seg for å ta et oppgjør for å sikre fremtiden for hans eget folk.

I samme dokument trekkes en rekke andre terrorister og terrorangrep frem. Han nevner blant annet Anders Behring Breivik som sto bak terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker mistet livet.