Familien fortviler etter at drepte Ebba (11) nevnes i terror-manifest

OMKOM: 11 år gamle Ebba døde da en lastebil kjørte ned mennesker i Drottningsgatan i Stockholm i 2017. Foto: Privat / AFP Photo

I et manifest skriver den mistenkte gjerningspersonen Brenton Tarrant at terrorangrepet i Stockholm i 2017 var det som inspirerte han til å gjennomføre massakren på New Zealand.