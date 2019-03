Til TV 2 forteller Erna Solberg at siktelsen for Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, var noe man ikke kunne se komme.

– Det er litt surrealistisk på en måte. Dette var noe vi ikke kunne se komme i det hele tatt, sier Solberg til TV 2.

Videre sier statsministeren at dette er en sak politiet skal håndtere og etterforske. Hun mener det er viktig å komme til bunns i saken, og etterforske dette på en ordentlig måte.

– Det er selvfølgelig en stor tragedie, og det er vondt for Tor Mikkel Wara og familien hans. De må få tid til å bearbeide og jobbe med den situasjonen som de er midt i, sier Solberg og fortsetter:

– Og vi har sørget for at landet har en fungerende justisminister som skal sørge for at vi også kan styre landet og justissektoren på en god måte.

Beklager ikke

Solberg har fått kritikk for sine utspill om teaterforestillingen «Ways of seeing», som har fått mye oppmerksomhet fordi den viser Tor Mikkel Wara og samboerens hjem.

– Det er forkastelig hvordan statsministeren har forholdt seg til det frie ord. Jeg håper at det får et etterspill, sa Pia Marie Roll, som står bak forestillingen, til TV 2 torsdag.



Roll uttalte til VG at for henne og folkene bak den kontroversielle oppsetningen er det «åpenbart» at angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig og eiendeler er iscenesatt.

Statsministeren har fått kritikk for noen av sine uttalelser under en pressekonferanse på onsdag i etterkant av uttalelsene fra Roll.

– Jeg reagerer i dag når man velger å spekulere i dette. Jeg synes de som står bak stykket skulle latt være å spekulere. Hvis de ikke har noe kunnskap, bør de også vente på politiets etterforskning, sa Solberg til VG onsdag.

Samtidig uttalte Solberg at teaterstykket har økt belastningen på Wara og hans familie.​

Til TV 2 avviser hun fredag et ønske om å beklage de uttalelsene.

– Hvis man ser sammenhengen i det jeg sa, så ser man at det ikke er grunnlag for at jeg skal beklage noe. Jeg tok tydelig og klart avstand fra at jeg ikke ville spekulere, og det syns jeg heller ikke andre skulle gjøre, sier Solberg.

Samtidig står hun fast ved at det er en belastning å være politiker når det blir fokus på sin egen familie.

– Når man drar inn hus, familie og det som er rundt, så øker det belastningen av å være en politiker. Vi politikere tåler å stå i en storm, vi har valgt dette. Men belastningen for de rundt oss må vi også ta hensyn til noen ganger.

– Ingen skal motta trusler

Erna Solberg ønsker heller ikke å beklage utsagnene om at teaterstykket «Ways of seeing» på Black Box har økt belastningen på Wara og hans familie.

– Jeg mener mine uttalelser står helt fint. Jeg mener også debatten sikkert har vært belastende for Black Box. De har også mottatt hat og trusler, og det mener jeg ingen skal få. Heller ikke kunstnere med provoserende kunst skal få hatmeldinger, sier Solberg.