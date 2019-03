Se Everton-Chelsea fra 17.20 på TV Sport Premium 1 og TV 2 Sumo.

Ingen keepere har gjort flere feil som har ført til skudd fra motstanderen denne sesongen enn Jordan Pickford.

Mot Newcastle forrige helgen gjorde keeperen flere feil, noe som til slutt førte til at Newcastle snudde kampen fra 0-2 til 3-2. Likevel tyder alt på at Everton-keeperen beholder plassen sin som Englands nummer en i de kommende landskampene.

– Han mangler pondus, kraft og autoritet

Etter kampen mot Newcastle har flere vært kritiske til den engelske landslagskeeperen. Pickford har hatt en varierende sesong, og etter kampen mot Newcastle har flere satt spørsmålstegn ved det mentale hos keeperen.

En av de som ikke er overbevist er TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

– Mot Newcastle var han ikke der han skulle mentalt, virket det som. Jeg mener han mangler pondus, kraft og autoritet til å styre et forsvar i en toppklubb, sier Wikestad.

Pickfords manager i Everton, Marco Silva, fikk spørsmål om den engelske landslagskeeperen på sin pressekonferanse før søndagens kamp mot Chelsea.

– Han har min fulle støtte, og det har han fra landslagstreneren også. Vi er her for å gjøre han bedre hver dag. Jeg vil at han skal fortsette å jobbe på samme måte, men med litt bedre emosjonell balanse hvis han kan.

– Noen ganger er folk fornøyd med deg, andre ganger ikke. Det er normalt i fotball. Kritikken kommer fra de samme som for under et år siden hyllet Jordans prestasjoner, sier Everton-manageren.

Kasper Wikestad mener likevel Pickford har sine kvaliteter.

– Han har enorme reaksjoner, og kan stoppe alt på en topp dag. Potensiale hans er høyt, men han har sine åpenbare svakheter som kommer til syne for ofte. Da hjelper det ikke å være reaksjonssterk og ha et bra tilslag.

Pickford er faktisk den engelske keeperen som har best «expected goals»-statistikk denne sesongen, og kun fire Premier League-keepere er over han på listen.

Mener Foster burde være landslagskeeper

Selv om Pickford enn så lenge ser ut til å være landslagstrener Gareth Southgates førstevalg, mener Wikestad Watfords Ben Foster er bedre egnet for oppgaven.

– Keeperplassen har etterhvert blitt en problemposisjon for England, etter at de hadde mange gode keepere tidligere. Foster ga seg på landslaget fordi han ikke fikk tillit.

– Ser man i et perspektiv på tre sesonger, mener jeg Foster har vært Englands klart beste keeper. Han har rutinen og erfaringen som skal til. Svakheten hans er kanskje spillet med beina, noe som er en utfordring når Southgate vil spille seg ut bakfra.