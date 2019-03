– Tankene går til vår egen historie

Flere personer er drept og alvorlig skadd i skyteepisoder ved to moskeer i Christchurch på New Zealand, bekrefter New Zealands statsminister.

To menn og en kvinne er arrestert

– Et varsku

Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at angrepet er «ekstremt trist».

– Det gir vonde assosiasjoner, sier hun og fortsetter:

– Det viser at ekstremismen fortsatt dyrkes og lever mange steder og at det er ekstremt viktig at vi jobber både mot høyreekstreme krefter, mot fundamentalistiske islamske krefter som ønsker å drive terror og andre krefter som ønsker å bryte ned våre demokratiske institusjoner eller skape konflikter mellom folk.

Statsministeren understreker viktigheten av arbeidet mot ekstremisme som kan komme fra alle hold.

– Faren er også at man bygger hverandre opp i sin argumentasjon, man nærer på hverandres ekstremisme, sier hun.

Solberg sier at det nå i første rekke for henne handler om sorg for de drepte og solidaritet og omtanke for deres familier.

– Men det er også et varsku om at kampen mot ekstremisme i alle former er nødt til å være høyt på dagsorden fremover.

– Kaldblodig

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at ord blir fattige etter terrorangrepet.

– Igjen får vi nyheter om et kaldblodig terrorangrep, denne gange i New Zealand. Flere titalls uskyldige mennesker er drept, mange er skadet, enda flere har mistet en av sine nærmeste, sier han og fortsetter:

– Ord blir fattige i møte med den tragedien som nå rammer så mange mennesker.

I likhet med Solberg understreker Støre hvordan angrepet bringer tankene til terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya.

– Tankene går uunngåelig til vår egen historie og angrepet på AUF og på vårt demokrati 22. juli 2011. Den angivelige gjerningsmannen fra Australia skal ha lagt ut et manifest som viser at han deler holdningene som førte til terrorangrepet her hjemme. Det er en dramatisk påminnelse om at dette farlige tankegodset lever videre og utgjør en stor trussel mot våre verdier og vår trygghet, sier han.

Ap-lederen forteller at hans tanker nå går til alle som er rammet av angrepet og at han støtter New Zealands statsminister Jacinda Ardern i hennes uttalelse om at landets verdier aldri vil la seg rokke av angrepet.

– Da – som nå – er det avgjørende at vi holder fast på å slå ring om vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden. Som vi sa i 2011: Svaret på vold er enda mer demokrati, enda mer humanitet, men aldri naivitet.