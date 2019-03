Myndighetene på New Zealand bekrefter at tre personer er pågrepet etter terrorangrepet på New Zealand.

En av de pågrepne er en australsk statsborger, som omtales som en «ekstremistisk, høyrevridd og voldelig terrorist.»

En mann som identifiserer seg selv som Brenton Tarrant gikk direkte på Facebook rett før han åpnet ild mot to moskeer på New Zealand, fredag morgen norsk tid.

Manifest

Han er én av tre mistenkte gjerningspersoner bak terrorangrepet som så langt har tatt livet av minst 49 mennesker. 48 personer er alvorlig skadet.

Ytterligere to mennesker ble pågrepet. Én mann har så langt blitt løslatt.

I forkant av terrorangrepet har det blitt publisert et 73 siders langt manifest på internett. Ifølge en rekke medier kan manifestet knyttes til Tarrant, og at han skal ha identifisert seg selv på forumet manifestet først ble publisert.

I manifestet beskriver terroristen seg selv som en helt vanlig hvit mann, som har bestemt seg for å ta et oppgjør for å sikre fremtiden for hans eget folk.

Hyller Breivik

Videre skriver han at han utførte angrepet for å redusere innvandringen til europeiske land.

I manifestet trekkes en rekke andre terrorister og terrorangrep frem. Han nevner blant annet Anders Behring Breivik som sto bak terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker mistet livet.

Breivik omtales som hans største inspirasjon, han hevder videre at han har hatt kontakt med nordmannen i tiden før angrepet.

Planlagt i to år

Ifølge News beskriver Brenton Tarrant at bakgrunnen for angrepene var «for å vise innvandrere at vårt land aldri vil bli deres, og at så lenge en hvit mann lever, vil de aldri overvinne vårt land og aldri erstatte vårt folk».

OMKOM: 11 år gamle Ebba Åkerlund ble drept da en terrorist kjørte ned mennesker i Drottningsgatan i Stockholm i 2017. Foto: Privat

Den terrormistenkte australske mannen sier at han har planlagt angrepene i over to år, men at han bestemte seg for å velge Christchurch på New Zealand for tre måneder siden.

I manifestet går han også hardt ut mot flere terrorister som står bak terrorangrep i Europa de siste årene.

Han hevder blant annet at angrepene mot moskeene på New Zealand var for å ta hevn for 11 år gamle Ebba Åkerlund, som mistet livet da en lastebil meide ned mennesker i Drottningsgatan i Stockholm i 2017.

– Jeg synes det er ekstremt tragisk at Ebbas navn misbrukes i politisk propaganda, sier Ebbas mor, Jeanette Åkerlund, til Expressen.

Tarrant skriver videre at han ikke har noen form for anger på angrepene.

«Jeg skulle bare ønske at jeg kunne klart å drepe flere inntrengere, og flere svikere», skrev han.

Han sier også at han ikke vil erklære seg skyldig, dersom saken kommer opp for retten.