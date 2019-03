SISTE: Politiets skarpskyttere har skutt hull på alle gassflaskene. Eksplosjonsfaren er derfor over.

Klokken 03:24 natt til fredag rykket politiet ut til en brann ved anleggsområdet til Frogner ishall i Oslo.

Deler av Kirkeveien var sperret av mens situasjonen pågikk.

På Twitter melder politiet at det befinner seg flere flaske med acetylen, sveisegass, på stedet, og at de vil forsøke å skyte hull på flaskene.

Opplysninger på at det befinner seg acetylen finne på stedet. Vi vil forsøke å skyte hull på flasken/ flaskene etterhvert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 15, 2019

– Det brenner fortsatt, og vi kan ikke nærme oss. Vi har sperret av gater i nærheten mens vi venter på å få en skarpskyter til stedet, sier operasjonsleder Line Skott til TV 2 klokken 04:15.

Politiet vurderte at det ikke var nødvendig å evakuere beboere i nærheten.

Kan påvirke trafikk

Hun opplyser at om en ikke får skutt hull på flaskene vil det kunne påvirke trafikk og gange i området i lengre tid.

– Om vi får skutt hull på flaskene vil det eliminere tiden betraktelig. Om ikke kan vi ikke nærme oss flasken før om 24 timer, og må ha store sperringer i området, sier operasjonslederen.

Klokken 05:20 forteller Skott at skarpskytter er på plass, men at de enda ikke har skutt på flaskene.

Må få avklart innhold

– Vi arbeider med å få klarhet i flaskenes innhold. Vi har fått beskjed om at det er acetylen, men vi har slitt med å få kontakt med entreprenørselskapet som kan avklare det, sier Skott.

Hun forteller at gatene i området vil forbli avsperret, og at det kan forventes at de blir det utover morgenparten.

– Buss og trikk som kjører i området har blitt informert om situasjonen, forteller operasjonslederen.

For to uker siden skjedde nøyaktig den samme situasjonen på samme sted, men operasjonslederen forteller at det ikke er mistanke om noe kriminelt eller at det er påsatt.

Klokken 06:35 opplyser oppdragsleder Bjørn Gunnar Nysæter at de er i gang med å skyte på de ni flaskene. Innholdet på flaskene er fortsatt ubekreftet.

– Men reaksjonen til nå indikerer at det er acetylen, sier Nysæter.

Årsaken til brannen er ikke kjent.