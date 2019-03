Flere drept i skyteepisode ved moské på New Zealand

Flere er drept og mange skadd etter at minst en mann med automatvåpen angrep en moské i Christchurch på New Zealand fredag ettermiddag lokal tid.

– Flere har omkommet ved to forskjellige steder, sier politioverbetjent Mike Bush.

Til britiske The Guardian opplyser et vitne at skyteepisoden varte i over 20 minutter, og at skyteren gikk systematisk fra rom til rom.

– Jeg vil forsikre om at vi har mobilisert alle politistyrker i regionen, og at vi holder på å mobilisere alle nasjonale styrker for å holde folk trygge. Jeg vil også oppfordre folk til å holde seg hjemme, sier Bush.

Klokken 04:07 fredag morgen norsk tid melder politiet på Twitter at en person er i varetekt, men at de mistenker at det kan være flere gjerningspersoner.

Forventer 40-50 skadde

– Jeg så fire skadde personer og to som lå livløs på bakken, sier moskeens tidligere leder Mohammed Jama til nettavisen Stuff .

Ifølge nettavisen forventer sykehuset Christchurch Hospital å motta mellom 40-50 skadde.

New Zealand Herald skriver at minst seks personer skal ha omkommet. Ifølge avisen er det rapportert om en annen episode nær en moské i Lindwood.

We have a critical incident in Deans Ave Christchurch. Please avoid the area. We will give more in the near future. — Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) 15. mars 2019

Et vitne forteller Radio New Zealand at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, entret moskeen og avfyrte skuddene.

Politiet har sperret av Cathedral Square, der tusenvis av elever og studenter skulle holde en klimamarkering.

Evakuerer bygninger

Ifølge New Zealand Herald skal det ha vært rundt 200 mennesker i moskeen da skytingen startet.

– Først trodde vi det var et elektrisk sjokk, men så begynte alle å løpe, sier Mohan Ibrahim, som var til stede, til avisen.

Han forklarer at han skal ha sett flere drepte og mange som var skadet.

– Jeg har fortsatt venner der inne. Jeg har prøvd å ringe vennene mine, men det er mange jeg ikke har hørt fra. Jeg er redd for livene deres, følger han opp.

Ifølge BBC er skoler i området midlertidig sikret og stengt, og væpnet politi arbeider med å evakuere nærliggende bygninger.

BEVÆPNET: Politi patruljerte utenfor moskeen i Christchurch etter skyteepisoden fredag. Foto: Mark Baker

Oppdaget bombe

I tillegg til skyteepisoden, bekrefter lokalt politi ovenfor The Guardian at det også er en bombe i en bil i byen, og at folk i området rundt bilbomben blir evakuert.

– Du er ikke trygg her. Det er en bombe i den bilen, sa en politibetjent til The Guardians journalist på stedet.

Bilen krasjet i Strickland Street, rundt tre kilometer unna der skytingen skal ha funnet sted. Bilen er en beige Subaru.