Flyet som styrtet like etter avgang fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba 10. mars opplevde trøbbel like etter at det tok av, melder New York Times.

Ett minutt etter at flyet lettet, skal kaptein Yared Getachew, som hadde 8000 timer flyerfaring, ha opplyst om at han opplevde problemer. Han skal da ha besluttet å komme seg høyere opp i luften.

– Avbryt, avbryt. Ber om å komme tilbake, skal piloten ha sagt til lufttrafikktjenesten to minutter senere.

Da skal flyet ha akselerert til unormalt høy hastighet.

Mistet kontakten

Lufttrafikktjenesten skal i mellomtiden ha forsøkt å få to andre fly som var på vei til å lande til å endre kurs, slik at Boeing 737 Max 8-flyet kunne lande.

Fem minutter etter at det tok av, mistet lufttrafikktjenesten kontakten med flyet.

157 mennesker omkom i flystyrten. En av de omkomne var fra Norge.

I oktober krasjet et fly av samme type i Indonesia, der 189 mennesker omkom. En analyse av flyets flyopptaker viste at pilotene opplevde at nesen på flyet ble dratt nedover over et dusin ganger før ulykken inntraff, og at pilotene strevde med å redde flyet nesten fra øyeblikket det tok av.

Siden ulykken i Indonesia har Boeing arbeidet med en software-oppdatering for flymodellen, som er forventet klar i april, ifølge New York Times.

Etterforskning startet

Tidligere denne uken besluttet flyselskapet Norwegian å sette alle sine Boeing 737 Max 8 på bakken. De har 18 fly av denne typen. Land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia har besluttet å stenge luftrommet for flymodellen.

Franske granskere har startet etterforskningen for å finne årsaken til flystyrten i Etiopia.

– Den etiopiske delegasjonen, ledet av havarikommisjonens sjefgransker, har ankommet den franske havarikommisjonens (BEA) lokaler, og etterforskningsprosessen er i gang i Paris, skriver flyselskapet Ethiopian Airlines på Twitter fredag.

De såkalte svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og består av en ferdskriver og en taleregistrator, ble fløyet til Paris torsdag. BEAs etterforskere håper å kunne hente ut informasjon fra boksene, som ble ødelagt i flystyrten.