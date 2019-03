Maskert helt sendte Arsenal videre

Reprisene viste imidlertid at også Aubameyang var i offside. Men i Europligaen benyttes ikke VAR før finalen, og målet ble stående.

– Det burde vært annullert, konstaterer Erik Thorstvedt i TV 2s europaligastudio.

Etter den lynraske snuoperasjonen tok Arsenal foten av gasspedalen, men hadde god kontroll defensivt. De gikk til pause med 2-0-ledelse, og hadde bare sluppet til ett skudd på mål.

Rennes jaget

I andre omgang jaget Rennes først og fremst ledermålet, men også bortemålet som ville gitt dem ekstraomganger ved 1-3-tap.

Etter kvarteret var de nære på ved Ismaïla Sarr. Kolasinac var imidlertid med på notene, og fikk kastet seg foran avslutningen på heroisk vis.

Så ble oppgaven tøffere for det franskmennene. Arsenal rullet opp et fantastisk angrep, og Henrikh Mkhitaryan fant Kolasinac langs venstre. Bosnieren la ballen inn på et sølvfat til Aubameyang, som nærmest løp ballen i mål på bakre stolpe.

Rennes satset hardt i sluttminuttene, men klarte ikke å presse inn en scoring. Dermed er Arsenal videre til kvartfinalen i Europaligaen.

Lagoppstillinger

Arsenal (3-4-1-2): Cech - Mustafi, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac - Özil - Lacazette, Aubameyang.

Rennes (4-4-2): Koubek - Traoré, Silva, Mexer, Bensebaini - Sarr, André, Grenier, Bourigeaud - Ben Arfa, Niang.