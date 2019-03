Det opplyser hennes forsvarer John Christian Elden til TV 2 torsdag kveld.

– Jeg har hatt en lengre samtale med min klient etter avhør. Hun er meget bestemt på at politiet er på et blindspor. Hun har svart på alle spørsmål og gitt PST tilgang til alle opplysninger for å belyse sin uskyld. Hun ble så løslatt, skriver Elden i en SMS til TV 2.

– Støtter Wara samboerens forklaring?

– De er helt på linje. Hun mener PST har tatt letteste utvei, og sagt til henne at hun er mistenkt fordi ett av kameraene var ute av drift da den siste brannen fant sted. PST har da behendig glemt at hun hadde varslet om det tidligere.

Bertheussen, som i over 20 år har vært samboer med Wara, er siktet etter straffelovens paragraf 225, bokstav B som lyder:

«Med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det».

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familien bil som sto parkert utenfor bopel i Oslo. Vi mistenker at siktede selv satt på brannen, og dermed gitt inntrykk av at brannen er påtent av én eller flere gjerningspersoner, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Tor Mikkel Wara ble torsdag avhørt som vitne i saken.

– Tor Mikkel Wara er i fornærmetavhør og samarbeider selvsagt fullt ut med politiet, sier John Christian Elden til TV 2.

Torsdag gikk PST til pågripelse av samboeren til justisministeren Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen

– Tror Tor Mikkel Wara at samboeren kan stå bak?

– Det har han ingen tanke om, sier Elden.