Vraket på landslaget – scoret i seier over Napoli

– De spissene som Lagerback har tatt ut har han vært veldig fornøyd med. Sist var det Sørloth som ble vraket, men han har byttet klubb og funnet målformen. At Fredrik Gulbrandsen kunne vært med i troppen nå er soleklart.

– Ville passet perfekt i Lagerbäcks formasjon

I serien har nordmann scoret to mål og slått fire målgivende pasninger.

– Han har gjort det veldig bra for et så godt lag i tøff konkurranse på spissplass. Om han fortsetter å levere slik så er han nødt til å bli tatt ut på landslaget. Han har lyst å spille for Norge og fortsetter han slik så bør han få sjansen for landslaget i 2019, sier Jesper Mathisen som mener han ville passet godt inn i Lagerbäcks formasjon.

– Han har bra fart og er en målscorer. Det er en spiller som funker i et kollektiv og som er en god lagspiller. Han er ingen egoist og hadde passet godt inn i Lagerbäcks 4-4-2-formasjon, sier TV 2s fotballekspert.

I Europaligaen slutter det med fem scoringer for Salzburg-spissen. Etter at Napoli vant 3-0 på hjemmebane, tålte de et 1-3-tap på bortebane. Den italienske klubben er videre fra åttedelsfinalen med 4-3-sammenlagt.

– Det er selvfølgelig kjipt at vi ryker ut, vi gir de det målet de trenger. Til tross for at vi ryker ut viser vi karakter og hvilket nivå dette laget har, sier Fredrik Gulbrandsen.

I kveldens kamp scoret Arkadiusz Milik for Napoli. Manus Dabbur og Christoph Leitgeb scoret i tillegg til Gulbrandsen for hjemmelaget.

Erling Braut Haaland fikk fire minutter på tampen mot Napoli.