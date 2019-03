Flere av Trumps partifeller stemte for forslaget, som fikk støtte av 59 av de 100 senatorene.

Ingen amerikansk president har tidligere innført en unntakstilstand som deretter er blitt forsøkt opphevet av Kongressen.

12 av de som stemte for å oppheve unntakstilstanden var Trumps partifeller.

– I dag så vi noe vi ikke har sett nok av de siste to årene. Begge partier som står opp mot president Donald Trump, sier demokratenes leder i Sentatet, Chuck Schumer på en pressekonferanse.

Varsler veto

Trump varsler at han vil legge ned veto mot Kongressens beslutning.

På twitter reagerer han med ett ord: VETO!

– Jeg ser fram til å nedlegge veto mot resolusjonen som betyr åpne grenser samtidig som vi har økt kriminalitet, narkotika og trafficking i landet vårt, skriver Trump videre.

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

Et eventuelt veto kan overstyres av Kongressen, men det vil i så fall kreve to tredels flertall i begge kamrene. I et fullsatt Representantenes hus tilsvarer det 290 stemmer.

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar, noe som utløser en rekke utvidede fullmakter. Dette gir presidenten muligheten bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge grensemuren mot Mexico, selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene.

Pengene ville i hovedsak bli hentet fra forsvarets byggebudsjett.

– Maktmisbruk

Demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer har reagert kraftig på Trumps strategi, og kalt det for grovt maktmisbruk.

Trump krevde i utgangspunktet fem milliarder amerikanske dollar til å bygge grensemuren. Det fikk han ikke flertall i Kongressen til.

Unntakstilstanden ble innført etter flere uker med statlig «shutdown».

(©NTB/TV 2)