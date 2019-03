Slik forklarer Lagerbäck vrakingen av Gulbrandsen

Landslagssjef Lars Lagerbäck tok med fem spisser til Norges kamper mot Spania og Sverige i EM-kvalifiseringen.

Ingen av dem var Fredrik Gulbrandsen, som har scoret fem mål i Europa League denne sesongen.

– Jeg har ikke hørt noen ting. Jeg tror ikke de vet at jeg er norsk, sa Gulbrandsen til TV 2, etter at han scoret mot Napoli i Europa League torsdag.

Lagerbäck vet selvsagt hvem den tidligere Lillestrøm- og Molde-spilleren er, men 26-åringens frustrasjon er formelig til å ta og føle på.

– Jeg kan forstå at han er skuffet. Det er bare positivt at han vil være med. Vi har gjort en vurdering ut fra det han har prestert, og han har vært litt inn og ut av laget. Akkurat nå vurderer vi at den konstellasjonen vi har er den beste vi kan ha, sier Lagerbäck.

Svensken ønsket ikke å sammenligne Gulbrandsen med de fem spissene han har tatt med i troppen, men han kunne beskrive de uttatte spillerne.

– Tarik (Elyounoussi) fremste kvalitet er at han er veldig løpssterk, veldig intelligent i spillet sitt og han betyr mye for måten et lag spiller i angrep- og forsvarsspill. Alexander (Sørloth) er en stor, sterk spiss. Først og fremst har han sin styrke innenfor boksen. Han er en ganske bra hodespiller. Det er viktig å ha sånne spillere, spesielt på dødballsituasjoner. Bjørn (Maars Johnsen) kan beskrives på den samme måten, men han er ikke like fysisk sterk, men han er en intelligent spiller og forstår måten vi skal spille. Han gjør en bra jobb i forsvarsspillet også, sier Lars Lagerbäck, og fortsetter:

– Ola (Kamara) og Josh (King) er litt samme spillertyper. Josh er kanskje den som har mest spisskvalitet om vi regner i kvantitet, og han er den som spiller på det høyeste nivået. Ola er først og fremst dyktig i straffeområdet, og han har vist seg som en veldig bra målscorer både i USA og når han har spilt med oss. Han har også stor arbeidskapasitet og gjør en god jobb i forsvarsspillet.

Med for ett år siden

Gulbrandsen ble sist kalt inn som reserve til troppen i mars 2018, etter forfall fra Joshua King og Alexander Sørloth. Han fikk ikke spilletid mot verken Australia eller Albania.

Hans siste, av tre, landskamper kom i mars 2016 - da startet han i 2-0-seieren mot Finland.

– Jeg har ekstremt lyst å være med på landslaget, men det er mange om beinet. Jeg har vist at jeg har noe å bidra med. Jeg har gjort det bra og scoret mål mot topp motstandere i Europa. Jeg fortjener å bli nevnt.

– Jeg har utviklet meg ekstremt mye i det siste, jeg har vært på landslaget før, men nå er jeg på et mye bedre nivå. Jeg kan bidra med mye energi, høy arbeidsinnsats og scoringer. Jeg tror absolutt jeg kunne passet godt inn i systemet til Lagerbäck, sier Gulbrandsen.