Listhaug slettet Facebook-innlegg etter pågripelsen

Listhaug tok et onsdag oppgjør med teaterregissør Pia Maria Roll og teaterforestillingen «Ways of seeing».

«Pia Maria Roll forsøker i dagens VG å fremstille seg selv og Black Bow teater som offer. Hun og teateret har ansvaret for at Justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre personer ble utsatt for snikfilming i sitt hus og hjem. Hun er ikke noe offer men en produsent av et teaterstykke som kan være grunnen til at Wara og familien hans utsettes for hærverk, trusselbrev, bilbrann og ikke kan føle seg trygg i eget hjem. Roll og Black Bok teater burde be familien Wara om unnskyldning, ikke fremstille seg som et offer», skrev Listhaug.​

Bakgrunnen for innlegget var en VG-sak hvor Roll uttalte at Wara-truslene «åpenbart er iscenesatt».

På spørsmål fra VG om hun tror den, eller de, som står bak de mange hendelsene ved boligen til Wara er ute etter å mistenkeliggjøre de som står bak teaterforestillingen sa Roll følgende:

– Dette er ikke noe vil lurer på. Alt tyder jo på at det er det som skjer. Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sa Roll.

SLETTET: Her er innlegget Sylvi Listhaug slettet etter pågripelsen. Foto: Skjermpdump TV 2

Waras samboer har hele tiden pekt på teaterstykket som årsak til truslene mot dem, og Wara selv sa teaterstykket og truslene har en «kjedesammenheng».​

Torsdag gikk PST til pågripelse av samboeren til justisministeren Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen. Da valgte Listhaug å slette innlegget.

Listhaug mener fortsatt at teateret må beklage

TV 2 har vært i kontakt med Listhaugs rådgiver Andreas Jacobsen.

TV 2 sendte følgende spørsmål til Listhaug:

Var det riktig av deg å spekulere?

​Mener du regissøren fortsatt bør be om unnskyldning?

Hvorfor slettet du innlegget?

I en tekstmelding svarer Listhaug følgende:

– Min status på Facebook handlet om snikfilmingen Black Box Theater har drevet med. Ettersom Tor Mikkels samboer nå er siktet i saken, vil jeg unngå at folk misforstår innlegget mitt, og derfor slettet jeg det. Jeg mener at regissøren og teateret skylder de familiene som har blitt utsatt for snikfilming en unnskyldning. De har tråkket over en grense og invadert privatlivet til personer både i og utenfor politikken, skriver den tidligere justisministeren.