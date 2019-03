Se høydepunktene i vinduet øverst!

Den franske kraftspissen er nå Europaligaens toppscorer med ni mål på like mange kamper.

Han scoret med venstre, høyre og hodet –på balløyen kjent som et «perfekt hat trick» – da Chelsea feide Dynamo Kiev av banen.

Den franske verdensmesteren er den første i Europaligaen denne sesongen til å score hat trick på det viset, ifølge Opta. I tillegg vartet han opp med en målgivende pasning.

– I det siste har han vært god hver gang han har spilt. Jeg er veldig, veldig fornøyd med ham, sier Chelsea-manager Maurizio Sarri etter kampen.

«Katastrofebane»

Før kampen beskrev Sarri matten på Olympiastadion i Kiev som både «en katastrofe» og «farlig».

Men med en 3-0-ledelse i bagasjen, skulle det nærmest et mirakel til for at London-klubben skulle ryke.

Vertenes håp var på langt nær over allerede etter fem minutter.

Ruben Loftus-Cheek var først på en dødball. Unggutten headet ballen på bakre stolpe, der Giroud satte bredsiden til og sørget for 1-0-ledelse til de tilreisende.

Chelsea hadde stålkontroll på kampen. Etter en drøy halvtime økte London-klubben ledelsen, og igjen var Giroud sist på ballen. Loftus-Cheek gjorde det bra da han driblet seg unna en Dynamo Kiev-spiller. Han slo ballen ut til venstre til Marcos Alonso, som slo ballen perfekt inn i feltet. Der satte Giroud, igjen, bredsiden til og scoret.

Like før pause var det Alonsos tur til å tegne seg på scoringslisten. Spanjolen fikk ballen på bakerste stolpe av Callum Hudson-Odoi etter vakre angrepskombinasjoner. Også Alonso bredsidet ballen i mål.

– Det er en nydelig scoring igjen. Vi må skryte av Chelsea, de har vært gode, kommenterte Thorstvedt i pausen av kampen.

Giroud-hat trick

Et kvarter ut i omgangen var det igjen duket for Giroud. Willian slo et frispark inn i feltet. Den franske verdensmesteren var, som så ofte før, i en egen klasse i luftrommet og stanget inn 4-0.

Bortelaget ga seg ikke der. Denne gangen tok Giroud på seg servitøransvaret. Han slo en utsøkt stikker til Hudson-Odoi, som tuppet ballen i mål fra kloss hold.

Lagoppstillinger

Dynamo Kiev (4-2-3-1): Boyko - Kedziora, Burda, Kádár, Mykolenko - Sjepelev, Sydortsjuk - Tsygankov, Sjaparenko, Sidcley - Harmash.

Chelsea (4-3-3): Kepa - Zappacosta, Rüdiger, Christensen, Alonso - Kanté, Kovacic, Loftus-Cheek - Hudson-Odoi, Giroud, Willian.