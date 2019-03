Teaterregissør til angrep på Solberg: – Det er forkastelig

Regissør Roll har opplevd den siste tiden som vanskelig.

– Pressen har bare gjenfortalt et angrep uten skam. Vi kommer til å fortsette å jobbe for fri kunst og anti-rasisme, sier teaterregissøren.

– Hva tenker du om at samboeren til Wara er siktet?

– Det er en tragedie. Hun har det ikke bra nå, sier Roll.

Solberg: – Ingen bør spekulere

Torsdag står Erna Solberg for sine tidligere uttalelser.

– Du har antydet at teatret burde går i seg selv?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Onsdag sa jeg klart og tydelig at jeg mener at ingen bør spekulere i hva som har skjedd. Hvis man ikke vet, bør man la være å spekulere. Det står jeg fullt og helt inne for.

– Vil du beklage til teaterregissøren?

– Jeg mener at ingen bør spekulere i saker som under etterforskning, ei heller gå ut i mediene med spekulasjoner med mindre man har særskilt informasjon. Det står jeg inne for. Det mener jeg i denne og i andre saker.

Anmeldte teater

Torsdag gikk PST til pågripelse av samboeren til justisministeren, Laila Anithe Bertheussen.

PST mener at hun natt til søndag tente på samboerens, justisminister Tor Mikkel Waras bil, utenfor parets bolig på Oslos vestkant.

Helgens bilbrann var den femte kjente trusselhendelsen rettet mot justisministeren siden desember.

Bertheussen skrev kort tid i forkant av hendelsen en kronikk i VG der hun kom med skarp kritikk av teaterforestillingen.

Bertheussen anmeldte kunstnerne bak forestillingen samt Black Box Teater, men politiet henla først saken. ​