I forslaget fra statsminister Theresa May og den britiske regjeringen ble det tatt til orde for å endre Brexit-datoen fra 29. mars til 30 juni.

Torsdag kveld ble det vedtatt å be EU om en utsettelse med 412 mot 202 stemmer.

Det betyr at parlamentsmedlemmene skal stemme over den framforhandlede brexitavtalen som ligger på bordet nå, onsdag om seks dager. Da vil det også stemmes over om selve brexit-dagen utsettes til 30. juni.

Den britiske statsministeren ventes nå å ta opp saken på EUs toppmøte neste uke.

Utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig går med på det.



Formålet med en slik utsettelse er å kjøpe seg mer tid slik britene ikke forlater EU uten å ha en avtale på plass. Onsdag bestemte det britiske underhuset at de uansett ikke ønsker å forlate EU uten en avtale.



Planen er opprinnelig at Storbritannia skulle forlate EU ved midnatt norsk tid fredag 29. mars.

Avslo ny folkeavstemning

Forut for torsdagens runde i Underhuset kom det en rekke tilleggsforslag på bordet. Blant annet et kontroversielt forslag for å åpne opp for ny folkeavstemning.

Dette ble stemt ned i Underhuset med 334 mot 85 stemmer.

Labour avsto fra å stemme over dette forslaget, skriver Sky News.



May har lagt all sin prestisje i å gjennomføre en skilsmisse fra EU, slik britene stemte for i folkeavstemningen for tre år siden.

Kan utsettes lenge

Hvis avtalen igjen blir avvist, advarer statsministeren om at skilsmisseprosessen kan bli utsatt lenge. EU-president Donald Tusk sier han er klar til å forsøke å overtale EU-landene til å gi britene en «lang» utsettelse på brexit, hvis de trenger det.

– I løpet av mine konsultasjoner i forkant av EU-toppmøtet, vil jeg anmode EU27 om å være åpne for en lang utsettelse hvis Storbritannia finner det nødvendig å tenke gjennom brexit-strategien sin på nytt, skriver Tusk på Twitter.

Dette vil EU-landene ta stilling til på toppmøtet 21. – 22. mars.

«Krigskasse»

​Selv om ingen avtale om britenes framtidige forhold til EU er på plass, rykker brexit-fristen 29. mars stadig nærmere. Statsminister Theresa Mays regjering trapper nå opp sine økonomiske beredskapsplaner.

Storbritannia har til sammen 280 milliarder kroner til rådighet for å motvirke potensielle skadevirkninger av skilsmissen med EU, ifølge budsjettilsynet.

