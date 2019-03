Torsdag gikk PST til pågripelse av samboeren til justisministeren Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen.

– Jeg er sjokkert og håper at PST tar feil. Dette er veldig trist, sier Carl I. Hagen til TV 2.

Bakgrunnen for Hagens anmeldelse var at Black Box-teateret i Oslo filmet boligen til justisministeren og hans samboer, og brukte bilder av huset i forestillingen «Ways of Seeing».

I desember anmeldte Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, teateret for blant annet krenkelse av privatlivets fred, men Oslo-politiet henla saken.

– Det er to helt forskjellige saker, sier Hagen til TV 2.

Senterpartiet er foreløpig avventende i sine kommentarer:

– Vi regner med at statsministeren finner den korrekte måten å håndtere saken på, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.